В поединке 18-го тура Второй лиги Украины харьковский «Металл» дома обыграл «Николаев-2» со счетом 6:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металл» — «Николаев-2» — 6:0
Голы: Танчик, 28, Балули, 50, Подлепенец, 62, Жо, 66, Люлька, 79, Федорив, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Федорив (Металл).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Люлька (Металл).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Оливейра да Силва (Металл).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металл).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Фарес Балули (Металл).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Танчик (Металл).
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Источник — ФК Металл
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