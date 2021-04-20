Нива Тернополь может подписать бывшего игрока Черноморца

Тернопольская «Нива» свой очередной домашний поединок в Первой лиге – 24 апреля с «Прикарпатьем», снова проведет на стадионе Львовского университета физической культуры.

Новый главный тренер «Нивы» Игорь Климовский по состоянию здоровья продолжает находиться в Киеве, а занятия проводит его помощник Руслан Уманец. Также присоединились к тренировочному процессу тренер вратарей Олег Диброва и тренер по физподготовке Олег Данилюк.

После повреждения вернулся в общую группу нападающий Андрей Ризнык. В тренировочном лагере на просмотре находится потенциальный новичок опорный полузащитник Константин Граматик. Он – свободный агент, а раньше защищал цвета одесского «Черноморца».

Из-за дисквалификации «Ниве» не помогут в поединке с «Прикарпатьем» Владислав Дворовенко и Андрей Малащук.