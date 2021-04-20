ЦЫГАНЫК: «Мирон Маркевич заслужил работать в Шахтере»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о тренере, который лучше других подходит для работы в «Шахтере»:

«Мирон Маркевич – это легенда украинского футбола. Это человек с таким опытом, который должен работать с лучшими командами. Сейчас, уже! Суркис не побоялся пригласить 75-летнего Луческу, и этот опыт дал результат. Он просто собрал команду. Сделал из тех футболистов, которые были, конкурентоспособную команду.

Маркевичу – 70! Он сейчас в том периоде, когда мог бы навести порядок в «Шахтере». Лучшей кандидатуры среди украинских тренеров нет (да и зарубежных тоже, мы видели Фонсеку и Каштру). Маркевич хорошо знает украинский футбол, хорошо разбирается в игроках, которые есть.

Шахтеру сейчас просто нужен тренер! Не тактик, философ или джентльмен, а тренер. Которому никто не скажет, кого ставить или не ставить. Которому не скажут, что делать или не делать, и он сам разберется. Поэтому на вопрос: «Маркевич в Шахтер?» Я считаю, что он – достойная кандидатура, и должен работать в Шахтере, потому что он заслужил это! Сейчас, в данный момент.

Еще дальше пробовать каких-то непонятных ноунеймов? Де Дзерби? Насколько я знаю, то переговоры там идут, и уже договорились с новым тренером. Это просто не оглашают. За последние годы «Шахтер» потерял свой лоск».