ЦЫГАНЫК: «Мирон Маркевич заслужил работать в Шахтере»

Футбольный журналист предлагает не пробовать каких-то непонятных ноунеймов

  • 20.04.2021 00:59
  • 206 просмотров
  • 2 комментария
ЦЫГАНЫК: «Мирон Маркевич заслужил работать в Шахтере»
© Facebook. Мирон Маркевич

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live рассказал о тренере, который лучше других подходит для работы в «Шахтере»:

«Мирон Маркевич – это легенда украинского футбола. Это человек с таким опытом, который должен работать с лучшими командами. Сейчас, уже! Суркис не побоялся пригласить 75-летнего Луческу, и этот опыт дал результат. Он просто собрал команду. Сделал из тех футболистов, которые были, конкурентоспособную команду.

Маркевичу – 70! Он сейчас в том периоде, когда мог бы навести порядок в «Шахтере». Лучшей кандидатуры среди украинских тренеров нет (да и зарубежных тоже, мы видели Фонсеку и Каштру). Маркевич хорошо знает украинский футбол, хорошо разбирается в игроках, которые есть.

Шахтеру сейчас просто нужен тренер! Не тактик, философ или джентльмен, а тренер. Которому никто не скажет, кого ставить или не ставить. Которому не скажут, что делать или не делать, и он сам разберется. Поэтому на вопрос: «Маркевич в Шахтер?» Я считаю, что он – достойная кандидатура, и должен работать в Шахтере, потому что он заслужил это! Сейчас, в данный момент.

Еще дальше пробовать каких-то непонятных ноунеймов? Де Дзерби? Насколько я знаю, то переговоры там идут, и уже договорились с новым тренером. Это просто не оглашают. За последние годы «Шахтер» потерял свой лоск».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 20.04.2021 01:18
    0
    если сравнивать как тренера Де Дзербі и Маркевича то это как хрен спальцем
    Ссылка
    MaКs7777_
    online
      MaКs7777_, 20.04.2021 01:14
    -2
    чу-че-ло ,ты за дынамо там следи и советики суркам давай пи-дранык-цыганык,,Если мля Де Дзерби ноунейм,то мля ты фу-фел а не журналишка
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 20.04.2021 01:18
    0
    если сравнивать как тренера Де Дзербі и Маркевича то это как хрен спальцем
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности