ЦЫГАНЫК: «Такого Шахтера я не видел никогда. Они просто проваляли дурака»

Футбольный журналист проанализировал матч между «Шахтером» и «Динамо»

  • 20.04.2021 00:25
  • 608 просмотров
  • 1 комментарий
ЦЫГАНЫК: «Такого Шахтера я не видел никогда. Они просто проваляли дурака»
© ФК Динамо

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live проанализировал матч 22-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» (0:1):

«Такого растренированного «Шахтера» я еще не видел никогда. Такого никогда не было. У меня такое впечатление, что эта команда просто не тренировалась. Она не готовилась к весенней части. Не готовилась! Они просто проваляли дурака на сборах.

Я вам хочу сказать, что ввиду того, в каком состоянии находятся футболисты «Шахтера», у меня есть определенные опасения перед Евро-2020. Команда должна готовиться во время зимних сборов на целый сезон, ведь по ходу сезона ее уже подготовить очень сложно.

И сейчас у главного тренера сборной Украины будет этот вопрос. Потому что такого растренированного «Шахтера» не было никогда. Это к вопросу, должен ли Каштру дальше работать в «Шахтере».

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Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 20.04.2021 00:42
    0
    Ой, Цыганык, не до Шахтёра щас, давай хайпи на СЛ пока актуально) Сейчас бы об УПЛ думать в такое-то легендарное время. Наши уже откровенно доигрывают чемп, Динамо чемпион, тут уже всё ясно, не в тему короче, давай руби!
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    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 20.04.2021 00:42
    0
    Ой, Цыганык, не до Шахтёра щас, давай хайпи на СЛ пока актуально) Сейчас бы об УПЛ думать в такое-то легендарное время. Наши уже откровенно доигрывают чемп, Динамо чемпион, тут уже всё ясно, не в тему короче, давай руби!
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