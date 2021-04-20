ЦЫГАНЫК: «Такого Шахтера я не видел никогда. Они просто проваляли дурака»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик Live проанализировал матч 22-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» (0:1):

«Такого растренированного «Шахтера» я еще не видел никогда. Такого никогда не было. У меня такое впечатление, что эта команда просто не тренировалась. Она не готовилась к весенней части. Не готовилась! Они просто проваляли дурака на сборах.

Я вам хочу сказать, что ввиду того, в каком состоянии находятся футболисты «Шахтера», у меня есть определенные опасения перед Евро-2020. Команда должна готовиться во время зимних сборов на целый сезон, ведь по ходу сезона ее уже подготовить очень сложно.

И сейчас у главного тренера сборной Украины будет этот вопрос. Потому что такого растренированного «Шахтера» не было никогда. Это к вопросу, должен ли Каштру дальше работать в «Шахтере».