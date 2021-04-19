ФОТО. Андрей ЛУНИН: «Всегда только вперед»

Украинский вратарь «Реала» продолжает усердно тренироваться

  • 19.04.2021 17:46
  • 249 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Андрей ЛУНИН: «Всегда только вперед»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин продолжает усердно готовиться к будущим поединкам.

«Всегда только вперед», — написал Лунин, комментируя фото своей тренировки.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 17:55
    0
    А сейчас ещё будет плакать Чеферину - ЗА ЧТО ОТСТРАНИЛИ, Я Ж ТАМ ТОЛЬКО ЧИСЛЮСЬ, НЕ ИГРАЮ ))))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 17:55
    0
    А сейчас ещё будет плакать Чеферину - ЗА ЧТО ОТСТРАНИЛИ, Я Ж ТАМ ТОЛЬКО ЧИСЛЮСЬ, НЕ ИГРАЮ ))))
    Ссылка
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