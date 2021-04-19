Сергей КРИВЦОВ: «Захотел пропустить тренировку — иди на пенсию»

30-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о своих тренировках.

«Тренировки каждый день

Это не «хочу — пошел, хочу — нет». Это must do каждый день.

Захотел пропустить тренировку — иди на пенсию.

С чем бы это сравнить пропуск тренировки? Все равно что не поесть, не подышать, в туалет не сходить. Ну, что-то такое, без чего вы не можете.

Без выходных, без компромиссов», — написал Кривцов.