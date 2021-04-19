Динамо намерено избавиться от Белуце

22-летний румынский полузащитник Тудор Белуце, которого «Динамо» арендовало у английского «Брайтона», в следующем сезоне не будет выступать за киевский клуб.

Белуце перешел в «Динамо» на правах аренды в октябре 2020 года, но из-за травм не сумел закрепиться в составе киевской команды. «Динамо» не будет продлевать аренду футболиста и вернет его в «Брайтон». Контракт Белуце с «Брайтоном» рассчитан до лета 2022 года.

«Он получил травму, ему сделали операцию. Ему не повезло, очень не повезло. Продолжит ли он играть в «Динамо»? Нет, ни в коем случае», — отметил главный тренер киевского клуба Мирча Луческу.

Белуце сыграл за «Динамо» три матча во всех турнирах, суммарно проведя на поле менее 10 минут. Ориентировочная стоимость игрока составляет €3 миллиона.