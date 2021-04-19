Динамо намерено избавиться от Белуце

Мирча Луческу не видит игрока в своей команде

  • 19.04.2021 14:51
  • 2927 просмотров
  • 4 комментария
Динамо намерено избавиться от Белуце
© ФК Динамо Киев. Тудор Белуце

22-летний румынский полузащитник Тудор Белуце, которого «Динамо» арендовало у английского «Брайтона», в следующем сезоне не будет выступать за киевский клуб.

Белуце перешел в «Динамо» на правах аренды в октябре 2020 года, но из-за травм не сумел закрепиться в составе киевской команды. «Динамо» не будет продлевать аренду футболиста и вернет его в «Брайтон». Контракт Белуце с «Брайтоном» рассчитан до лета 2022 года.

«Он получил травму, ему сделали операцию. Ему не повезло, очень не повезло. Продолжит ли он играть в «Динамо»? Нет, ни в коем случае», — отметил главный тренер киевского клуба Мирча Луческу.

Белуце сыграл за «Динамо» три матча во всех турнирах, суммарно проведя на поле менее 10 минут. Ориентировочная стоимость игрока составляет €3 миллиона.

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Источник — Telekomsport.ro

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.04.2021 15:35
    +1
    Успех уже тот факт что не купили очередного статиста.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 19.04.2021 15:33
    +4
    Не повезло це слабо сказано - вийшов на останні хвилини в матчі з ференцварошем в групі ЛЧ, прийняв участь в в дуже важливому пропущеному голі... а потім зламався до кінця сезону. З таким успіхом і я міг би в ДК грати.
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 19.04.2021 15:33
    -8
    И зачем тогда брать в ареду?? Чтобы обоср@ть карьеру игроку??
    Гнилой клюб
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.04.2021 15:26
    -3
    На сайті заголовки для статей пише маньяк.
    😂😂😂
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 19.04.2021 15:33
    +4
    Не повезло це слабо сказано - вийшов на останні хвилини в матчі з ференцварошем в групі ЛЧ, прийняв участь в в дуже важливому пропущеному голі... а потім зламався до кінця сезону. З таким успіхом і я міг би в ДК грати.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.04.2021 15:35
    +1
    Успех уже тот факт что не купили очередного статиста.
    Ссылка
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