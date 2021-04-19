Агробизнес сыграет с Динамо без пяти основных футболистов

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский рассказал, рассчитывает ли он на всех ведущих исполнителей в противостоянии с киевским «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.

«К сожалению, кроме уже давно находящегося в лазарете Сергея Петрова, «Агробизнесу» не смогут помочь дисквалифицированные Олег Мозиль, Артур Думанюк, Руслан Черненко и Роман Дидык. Это очень серьезные потери и, скорее всего, в заявке на матч мы вынуждены будем ограничиться только 16 футболистами.

Поскольку Волочиск находится от Тернополя на расстоянии каких-то 50 километров, то нет необходимости для лучшей подготовки приезжать к месту поединка заблаговременно. Поэтому и не планировали проведение в Тернополе предматчевой тренировки.

Конечно, все считают фаворитом «Динамо», но это нас не пугает. Ведь и на предыдущих этапах кубкового турнира шансы наших соперников — «Ворсклы» и, особенно, «Шахтера» также расценивались выше. Мы на это стараемся не обращать внимания и просто пишем историю. Раньше «Агробизнес» так близко к Кубку не подбирался.

Из-за карантинных предосторожностей будет разрешено заполнить 25 процентов мест на трибунах, которые рассчитаны на 15 150 зрителей. Очень надеюсь, что поддержкой болельщиков мы будем обеспечены, и это станет весомым подспорьем, чтобы дать бой гранду украинского футбола», — отметил Чижевский.

Полуфинальный поединок розыгрыша Кубка Украины «Агробизнес» — «Динамо» состоится 21 апреля на тернопольском городском стадионе.