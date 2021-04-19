Агробизнес сыграет с Динамо без пяти основных футболистов

Клуб понес серьезные потери перед полуфиналом Кубка Украины

  • 19.04.2021 14:15
  • 1108 просмотров
  • 0 комментариев
Агробизнес сыграет с Динамо без пяти основных футболистов
© ФК Агробизнес

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский рассказал, рассчитывает ли он на всех ведущих исполнителей в противостоянии с киевским «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.

«К сожалению, кроме уже давно находящегося в лазарете Сергея Петрова, «Агробизнесу» не смогут помочь дисквалифицированные Олег Мозиль, Артур Думанюк, Руслан Черненко и Роман Дидык. Это очень серьезные потери и, скорее всего, в заявке на матч мы вынуждены будем ограничиться только 16 футболистами.

Поскольку Волочиск находится от Тернополя на расстоянии каких-то 50 километров, то нет необходимости для лучшей подготовки приезжать к месту поединка заблаговременно. Поэтому и не планировали проведение в Тернополе предматчевой тренировки.

Конечно, все считают фаворитом «Динамо», но это нас не пугает. Ведь и на предыдущих этапах кубкового турнира шансы наших соперников — «Ворсклы» и, особенно, «Шахтера» также расценивались выше. Мы на это стараемся не обращать внимания и просто пишем историю. Раньше «Агробизнес» так близко к Кубку не подбирался.

Из-за карантинных предосторожностей будет разрешено заполнить 25 процентов мест на трибунах, которые рассчитаны на 15 150 зрителей. Очень надеюсь, что поддержкой болельщиков мы будем обеспечены, и это станет весомым подспорьем, чтобы дать бой гранду украинского футбола», — отметил Чижевский.

Полуфинальный поединок розыгрыша Кубка Украины «Агробизнес» — «Динамо» состоится 21 апреля на тернопольском городском стадионе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности