Рейтинг ATP. Прогресс украинцев, Рублев обошел Федерера

Илья Марченко добавил одну позицию

  • 19.04.2021 10:19
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Рейтинг ATP. Прогресс украинцев, Рублев обошел Федерера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

На прошлой неделе у мужчин прошел грунтовый Мастерс в Монте-Карло. Главные фавориты Рафаэль Надаль и Новак Джокович выбыли рано, в финале сошлись Стефанос Циципас и Андрей Рублев.
 
Победу одержал грек, который укрепился на пятой строчке мирового рейтинга. Россиянин обошел Роджера Федерера и теперь седьмой, это его личный рекорд.
 
Больше изменений в первой десятке не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Илья Марченко добавил одну строчку, Сергей Стаховский – опустился на три. Существенный рывок с низов совершил Илья Белородько (965-я позиция, +201 за неделю), которому дошли очки за финал 15-тысячника ITF. Немного добавил Эрик Ваншельбойм, он поднимется еще, получив очки за победу на турнире в Шымкенте. Также с низов рейтинга поднимается Александр Брайнин (1241, +727).

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке сменились лидеры. Теперь это Циципас и Рублев.

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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