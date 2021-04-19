Рейтинг ATP. Прогресс украинцев, Рублев обошел Федерера

На прошлой неделе у мужчин прошел грунтовый Мастерс в Монте-Карло. Главные фавориты Рафаэль Надаль и Новак Джокович выбыли рано, в финале сошлись Стефанос Циципас и Андрей Рублев.



Победу одержал грек, который укрепился на пятой строчке мирового рейтинга. Россиянин обошел Роджера Федерера и теперь седьмой, это его личный рекорд.



Больше изменений в первой десятке не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко добавил одну строчку, Сергей Стаховский – опустился на три. Существенный рывок с низов совершил Илья Белородько (965-я позиция, +201 за неделю), которому дошли очки за финал 15-тысячника ITF. Немного добавил Эрик Ваншельбойм, он поднимется еще, получив очки за победу на турнире в Шымкенте. Также с низов рейтинга поднимается Александр Брайнин (1241, +727).

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке сменились лидеры. Теперь это Циципас и Рублев.

Чемпионская гонка ATP