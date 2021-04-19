Рейтинг ATP. Прогресс украинцев, Рублев обошел Федерера

На прошлой неделе у мужчин прошел грунтовый Мастерс в Монте-Карло. Главные фавориты Рафаэль Надаль и Новак Джокович выбыли рано, в финале сошлись Стефанос Циципас и Андрей Рублев.
Победу одержал грек, который укрепился на пятой строчке мирового рейтинга. Россиянин обошел Роджера Федерера и теперь седьмой, это его личный рекорд.
Больше изменений в первой десятке не произошло.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Илья Марченко добавил одну строчку, Сергей Стаховский – опустился на три. Существенный рывок с низов совершил Илья Белородько (965-я позиция, +201 за неделю), которому дошли очки за финал 15-тысячника ITF. Немного добавил Эрик Ваншельбойм, он поднимется еще, получив очки за победу на турнире в Шымкенте. Также с низов рейтинга поднимается Александр Брайнин (1241, +727).
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке сменились лидеры. Теперь это Циципас и Рублев.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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