Защитник Барселоны может перебраться в Зенит

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может перейти в «Зенит».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, российский клуб уже ведет переговоры о покупке 27-летнего француза.
Отмечается, что «Барса» готова расстаться с футболистом. Однако все зависит от самого игрока, который имеет предложения от других клубов.
Соглашение Юмтити с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.
В текущем сезоне Юмтити принял участие в 13 матчах.
Ранее сообщалось, что Юмтити может перебраться в «Ниццу».
Источник — Twitter
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