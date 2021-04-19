Защитник Барселоны может перебраться в Зенит

Самуэль Юмтити вскоре покинет каталонский клуб

  • 19.04.2021 07:49
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Защитник Барселоны может перебраться в Зенит
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может перейти в «Зенит».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, российский клуб уже ведет переговоры о покупке 27-летнего француза.

Отмечается, что «Барса» готова расстаться с футболистом. Однако все зависит от самого игрока, который имеет предложения от других клубов.

Соглашение Юмтити с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Юмтити принял участие в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что Юмтити может перебраться в «Ниццу».

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Источник — Twitter

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