Стамбул. Стали известны соперницы Костюк и Козловой по первому кругу

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катерина Козлова узнали соперниц по первому кругу турнира WTA в турецком Стамбуле.

Костюк (№84 WTA) встретится с россиянкой Камиллой Рахимовой (№143 WTA), для которой это первый турнир за последний месяц.

Катерина Козлова (№129 WTA), которая долгое время восстанавливалась после травмы ноги, сыграет против румынки Сораны Кырсти (№67 WTA). Для украинки это будет первый матч с сентября 2020 года.