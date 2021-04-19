Стамбул. Стали известны соперницы Костюк и Козловой по первому кругу

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катерина Козлова узнали соперниц по первому кругу турнира WTA в турецком Стамбуле.
Костюк (№84 WTA) встретится с россиянкой Камиллой Рахимовой (№143 WTA), для которой это первый турнир за последний месяц.
Катерина Козлова (№129 WTA), которая долгое время восстанавливалась после травмы ноги, сыграет против румынки Сораны Кырсти (№67 WTA). Для украинки это будет первый матч с сентября 2020 года.
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Источник — Sport.ua
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