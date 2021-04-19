Цифры и факты. Важнейшие события 22-го тура УПЛ

«Динамо» прерывает 5-матчевую проигрышную и 8-матчевую безвыигрышную (=2-6) серии во встречах с «Шахтером» в чемпионатах Украины.

Киевляне 25-й раз берут верх над горняками в УПЛ и сравниваются с оранжево-черными в украинском «классико», как по числу побед, так и по забитым мячам - 82.

Подопечные Мирчи Луческу празднуют в общем 6-ю викторию кряду (мячи 17-2), а на чужих полях - 5-ю (мячи 11-2).

Динамовцы продлевают свои общие беспроигрышную и голевую серии до 13 игр (+11=2), а гостевые - до 10 (+9=1).

10-й сухой матч в этом сезоне проводит Григорий Бущан.

«Ворскла» 10-й раз выигрывает у «Зари».

Руслан Степанюк на 367-й минуте прерывает безголевую серию своей команды во встречах с луганчанами.

Владислав Кулач становится автором 3-го хет-трика полтавчан в УПЛ. При этом третий его гол оказывается 20-м для бело-зеленых в домашних баталиях с черно-бело-красными.

Владислав Кулач забивает 45-й мяч в карьере (ЧУ - 37, КУ - 6, ЕК - 2), в том числе 25-й за «Ворсклу» в чемпионатах Украины.

Владислав Кулач поражает ворота «Зари» в УПЛ чаще, чем любого другого клуба - 6 раз (5 голов - за «Ворсклу», 1 - за каменскую «Сталь»).

Оливье Тилль становится автором 10-го автогола полтавчан в элитном дивизионе.

«Заря» обходится без ничьих 12 игр кряду (+9-3).

«Минай» становится автором 60-й победы хозяев в сезоне-2020/21.

Первую викторию в УПЛ на тренерском посту празднует Николай Цымбал (в 3-м матче).

Анатолий Нуриев на 517-й минуте прерывает самую продолжительную в нынешнем чемпионате безголевую серию закарпатцев.

Второй мяч, забитый Анатолием Нуриевым, оказывается 50-м, пропущенным «Десной» на чужих полях.

«Колос» повторяет личный рекорд, не зная поражений 6 игр подряд (+3-3).

Два клубных достижения обновляет «Днепр-1», чья гостевая беспроигрышная серия достигает 5 матчей (+3=2), а голевая на чужих полях - 16.

«Львов» впервые выигрывает дома у «Александрии».

Сине-золотые одерживают первую волевую победу в родных стенах (в 56-м матче).

«Львов» пропускает 11 игр подряд.

Гол Назария Ныча оказывается для львовян 50-м на своем поле и 10-м в поединках с «Александрией», а для черно-желто-зеленых - 200-м, пропущенным в гостях.

«Александрия» терпит в общем 4-е поражение кряду (мячи 3-10), а на чужих полях - 3-е (мячи 2-8).

Денис Устименко становится автором 10-го гола черно-желто-зеленых во встречах с сине-золотыми.

Мяч, забитый Эрнстом Антви, оказывается 250-м, пропущенным александрийцами в элитном дивизионе при Владимире Шаране.

«Мариуполь» становится 10-м клубом, сделавшим 15- ничьих в чемпионатах Украины.

Оранжево-синие забивают сине-голубым во всех 12 встречах.

Андрей Кулаков становится автором 10-го гола мариупольцев в домашних поединках с «олимпийцами».

«Олимпик», добывший первое очко под руководством Юрия Калитвинцева, прерывает две свои затянувшиеся проигрышные серии: «рекордную» 8-матчевую общую и 6-матчевую гостевую.

Сине-голубые не знают побед 10 игр кряду (+2-8).

Завершается гостевая безничейная серия «олимпийцев», которая составила 11 матчей (+4-7). Последнюю мировую на чужих полях дончане подписали 28 июня 2020 года - 0:0 с «Ворсклой».

«Олимпик» пропускает в общем 18 игр подряд, поднимая планку личного антирекорда, а в гостях - 12.

Таддеус Нкенг на 364-й минуте прерывает безголевую серию сине-голубых.

«Олимпийцы» обновляют клубное достижение, реализовав 8-й пенальти подряд.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Юрий Климчук («Рух») и Манор Соломон («Шахтер»), 1-й - Даниил Хрипчук («Ворскла»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Андрей Коробенко («Ингулец»), ранее выступавший за «Шахтер» и «Мариуполь», во 2-м - экс-игрок «Звезды» Кирилл Дрышлюк («Александрия»),

35-й мяч в премьер-лиге забивает Владислав Кулач (первый в ворота «Зари»), 10-й - Анатолий Нуриев, 5-й - Марио Чуже, 1-й - Эрнест Антви (в 13-й игре).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Иван Брикнер («Львов»).

1-й хет-трик в УПЛ делает Владислав Кулач (в 136-м матче).

3-й дубль в чемпионатах Украины оформляет Анатолий Нуриев.

Марио Чуже забивает 400-й мяч сезона-2020/21.

Василий Пыняшко становится автором 50-го гола джокеров в нынешнем чемпионате.

6-й одиннадцатиметровый из 8, в том числе 3-й подряд, реализовывает Анатолий Нуриев.

С 7-й попытки первую пенальтийскую дуэль выигрывает Владимир Крынский.

55-й сухой матч в украинских чемпионатах проводит Александр Бандура.

70-й «горчичник» зарабатывают для своей команды в нынешнем сезоне Ника Сичинава («Ингулец») и Вячеслав Чурко («Колос»), 60-й - Егор Картушов («Десна»).

10-й раз назначает пенальти в ворота хозяев арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский.