Шахтеру нужен бразильский полузащитник

Матеус Мартинелли может продолжить карьеру в донецком клубе

  • 18.04.2021 20:25
  • 2724 просмотра
  • 1 комментарий
Шахтеру нужен бразильский полузащитник
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Флуминенсе» Матеус Мартинелли может продолжить карьеру в Украине.

К 19-летнему атакующему хавбеку проявляет интерес донецкий «Шахтер». Скауты донецкого клуба давно следят за развитием карьеры этого бразильца, однако в споре за права на него имеют серьезную конкуренцию в лице нескольких английских клубов из АПЛ.

«Горняки» рассматривают вариант с приглашением бразильца на замену Жуниору Мораесу, у которого в конце года заканчивается контракт с «Шахтером».

Соглашение Матеуса с «Флуминенсе» рассчитано до конца 2024 года. В 17 матчах за бразильский клуб хавбек забил 3 гола и сделал 2 голевых передачи.

Transfermarkt оценивает игрока в $800 тысяч.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 18.04.2021 20:49
    0
    Еще бы написали на замену Пятова
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 18.04.2021 20:49
    0
    Еще бы написали на замену Пятова
    Ссылка
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