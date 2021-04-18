Шахтеру нужен бразильский полузащитник

Полузащитник «Флуминенсе» Матеус Мартинелли может продолжить карьеру в Украине.
К 19-летнему атакующему хавбеку проявляет интерес донецкий «Шахтер». Скауты донецкого клуба давно следят за развитием карьеры этого бразильца, однако в споре за права на него имеют серьезную конкуренцию в лице нескольких английских клубов из АПЛ.
«Горняки» рассматривают вариант с приглашением бразильца на замену Жуниору Мораесу, у которого в конце года заканчивается контракт с «Шахтером».
Соглашение Матеуса с «Флуминенсе» рассчитано до конца 2024 года. В 17 матчах за бразильский клуб хавбек забил 3 гола и сделал 2 голевых передачи.
Transfermarkt оценивает игрока в $800 тысяч.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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