Шахтеру нужен бразильский полузащитник

Полузащитник «Флуминенсе» Матеус Мартинелли может продолжить карьеру в Украине.

К 19-летнему атакующему хавбеку проявляет интерес донецкий «Шахтер». Скауты донецкого клуба давно следят за развитием карьеры этого бразильца, однако в споре за права на него имеют серьезную конкуренцию в лице нескольких английских клубов из АПЛ.

«Горняки» рассматривают вариант с приглашением бразильца на замену Жуниору Мораесу, у которого в конце года заканчивается контракт с «Шахтером».

Соглашение Матеуса с «Флуминенсе» рассчитано до конца 2024 года. В 17 матчах за бразильский клуб хавбек забил 3 гола и сделал 2 голевых передачи.

Transfermarkt оценивает игрока в $800 тысяч.