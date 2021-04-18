ФОТО. Миколенко показал своего крестного сына

21-летний левый защитник киевского «Динамо Виталий Миколенко стал крестным отцом.
«Крестный сын», — прокомментировал Миколенко новые снимки.
В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 30 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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