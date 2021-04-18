31-й тур
Болонья
4 : 1
Специя
18.04.2021, FT

Лацио перестрелял Беневенто, Болонья разгромила Специю

Состоялись воскресные поединки 31-го тура Серии А

  • 18.04.2021 18:52
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Лацио перестрелял Беневенто, Болонья разгромила Специю
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 31-м туре чемпионата Италии по футболу «Лацио» обыграл «Бенвенто» со счетом 5:3, «Болонья» разгромила «Специю» со счетом 4:1.

«Лацио» — «Беневенто» — 5:3
Голы: депаоли, 10, автогол, Иммобиле, 20, 90, Корреа, 37, с пенальти, Монтипо, 48, автогол — Сау, 45, Виола, 63, с пенальти, Глик, 85

«Лацио»: Рейна, Лаццари, Раду, Ачерби, Марушич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 70; Худт, 88), Лейва (Пароло, 56), Милинкович-Савич, Фарес (Лулич, 57), Корреа (Мурики, 70), Иммобиле.
«Беневенто»: Монтипо, Летициа (Кальдирола, 57), Барба, Глик, Депаоли, Скьяттарелла (Виола, 57), Ионицэ (Яго Фальке, 78), Импрота, Инсинье, Сау (Дабо, 46), Гайч (Лападула, 57).
Предупреждения: Монтипо (35), Скьяттарелла (50), Глик (53), Акпа-Акпро (70), Пароло (90).

«Болонья» — «Специя» — 4:1
Голы: Орсолини, 12, с пенальти, Барроу, 18, Сванберг, 54, 60 — Исмайли, 34

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри (Мбайе, 81), Сумаоро, Ларангейра, Дейкс (Антов, 87), Сориано (Сансоне, 81), Сванберг (Домингес, 66), Схаутен, Орсолини (Ольсен, 66), Паласио, Барроу.
«Специя»: Проведель, Исмайли, Виньяли, Эрлич (Терци, 74), Бастони (Маркицца, 74), Риччи, Маджоре, Верде (Агудело, 65), Лео Сена (Акампора, 66), Джаси (Пикколи, 83), Нзола.
Предупреждения: Бастони (36), Сумаоро (39).

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Источник — Sport.ua

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