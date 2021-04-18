Стефанос Циципас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 18 апреля, состоится финал на Мастерсе в Монте-Карло.
В матче за титул сразятся Стефанос Циципас из Греции (№5 ATP) и Андрей Рублев из России (№8 ATP).
Встреча начнется в 15:30 по Киеву.
Ранее теннисисты играли между собой 7 раз, Рублев ведет 4-3.
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Источник — Sport.ua
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