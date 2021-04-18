Стефанос Циципас – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 18 апреля, состоится финал на Мастерсе в Монте-Карло.



В матче за титул сразятся Стефанос Циципас из Греции (№5 ATP) и Андрей Рублев из России (№8 ATP).



Встреча начнется в 15:30 по Киеву.



Ранее теннисисты играли между собой 7 раз, Рублев ведет 4-3.