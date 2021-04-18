Оставили в запасе. Малиновский не вышел в основе на матч с Ювентусом

Сегодня в 16:00 стартует матч чемпионата Италии «Аталанта» - «Ювентус». Туринская команда занимает 3-е место и опережает соперника лишь на 1 пункт.
Руслан Малиновский, который в последних трех турах сделал 5 результативных передач, вместе с Виктором Коваленко остался на лавке запасных.
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Источник — Sport.ua
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