Оставили в запасе. Малиновский не вышел в основе на матч с Ювентусом

Оба украинских хавбека остались в запасе

  • 18.04.2021 15:05
  • 1511 просмотров
  • 10 комментариев
Оставили в запасе. Малиновский не вышел в основе на матч с Ювентусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в 16:00 стартует матч чемпионата Италии «Аталанта» - «Ювентус». Туринская команда занимает 3-е место и опережает соперника лишь на 1 пункт.

Руслан Малиновский, который в последних трех турах сделал 5 результативных передач, вместе с Виктором Коваленко остался на лавке запасных.
 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    pmelnik7788
    online
      pmelnik7788, 18.04.2021 15:53
    0
    як же він міг вийти, якщо ше матч не розпочався!)
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    Ял Урег
    online
      Ял Урег, 18.04.2021 15:52
    0
    Интернетомаратели спиртюа, вот вы тупые, 2 слова связать не можете, зато банить научились по поводу и без. Лучше писать учитесь, идиоты.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.04.2021 15:35
    0
    OKs100, 18.04.2021 15:30
    Наверно Гасперини услышал как он пошутил о нём в раздевалке и теперь за это его сгноят на лавке.
    Как пошутил?
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    pike1
    online
      pike1, 18.04.2021 15:32
    0
    Гасперини решил что Малиновский не подходит для контратак, а на матч с Юве видимо именно такую тактику выбрал Гасперини
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.04.2021 15:30
    0
    Наверно Гасперини услышал как он пошутил о нём в раздевалке и теперь за это его сгноят на лавке.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 18.04.2021 15:28
    0
    Проблеми гри Малиновського очевидні, це його стабільність, але як тільки він її показує, у важливий момент Гасперіні вирішив чомусь на банці його залишити, це типу такий мотивація має бути для гравця чи що?
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    presburg
    online
      presburg, 18.04.2021 15:25
    0
    ну це реально незрозумілий вибір Гасперіні...Маліна останні два місяці був кращим гравцем Аталанти і в такому матчі лишити в запасі...🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 18.04.2021 15:25
    +3
    Пессіна походу син Гасперіні, бо незрозуміло чому він так часто виходить у основі, ще й у такому матчі, ще й замість Малиновського ну який дійсно на ходу...
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 18.04.2021 15:22
    0
    Понять Гасперинни может только сам Гасперинни. Руслан сейчас на ходу, признан лучшим игроком Аталанты в серии А за последний месяц, а тренер в очень важной игре оставляет его в запасе...
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 18.04.2021 15:18
    0
    Дивно, Малиновський класно відіграв минулі ігри, очікувала його в основі сьогодні...
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 18.04.2021 15:25
    +3
    Пессіна походу син Гасперіні, бо незрозуміло чому він так часто виходить у основі, ще й у такому матчі, ще й замість Малиновського ну який дійсно на ходу...
    Ссылка
    pmelnik7788
    online
      pmelnik7788, 18.04.2021 15:53
    0
    як же він міг вийти, якщо ше матч не розпочався!)
    Ссылка
    Ял Урег
    online
      Ял Урег, 18.04.2021 15:52
    0
    Интернетомаратели спиртюа, вот вы тупые, 2 слова связать не можете, зато банить научились по поводу и без. Лучше писать учитесь, идиоты.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.04.2021 15:35
    0
    OKs100, 18.04.2021 15:30
    Наверно Гасперини услышал как он пошутил о нём в раздевалке и теперь за это его сгноят на лавке.
    Как пошутил?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 18.04.2021 15:32
    0
    Гасперини решил что Малиновский не подходит для контратак, а на матч с Юве видимо именно такую тактику выбрал Гасперини
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.04.2021 15:30
    0
    Наверно Гасперини услышал как он пошутил о нём в раздевалке и теперь за это его сгноят на лавке.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 18.04.2021 15:28
    0
    Проблеми гри Малиновського очевидні, це його стабільність, але як тільки він її показує, у важливий момент Гасперіні вирішив чомусь на банці його залишити, це типу такий мотивація має бути для гравця чи що?
    Ссылка
    presburg
    online
      presburg, 18.04.2021 15:25
    0
    ну це реально незрозумілий вибір Гасперіні...Маліна останні два місяці був кращим гравцем Аталанти і в такому матчі лишити в запасі...🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 18.04.2021 15:22
    0
    Понять Гасперинни может только сам Гасперинни. Руслан сейчас на ходу, признан лучшим игроком Аталанты в серии А за последний месяц, а тренер в очень важной игре оставляет его в запасе...
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 18.04.2021 15:18
    0
    Дивно, Малиновський класно відіграв минулі ігри, очікувала його в основі сьогодні...
    Ссылка
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