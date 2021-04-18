Дмитрий РИЗНЫК: «У Ворсклы нет задачи попасть в Лигу Европы»

«Ворскла» после победы над «Зарей» отстает от 3-го места УПЛ всего на 1 пункт, однако вратарь полтавчан Дмитрий Ризнык заявил, что перед командой не стоит задача выйти в еврокубки.

«Мы рады. Мы знали, что если проиграем, то отпускаем «Зарю». Настраивались серьезно. Хорошо, что так получилось - забили четыре мяча и выиграли».

«На каждый матч настраиваемся. Главное - выиграть. У нас нет такой задачи - попадание в зону Лиги Европы. Мы выходим и стараемся занять высокие места», — сказал Ризнык.