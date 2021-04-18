Источник: Матвиенко общался с агентом о переходе в Тоттенхэм

По информации источника, 24-летний защитник «Шахтера» Николай Матвиенко будущим летом может сменить клуб. После вчерашнего матча с «Динамо» Матвиенко общался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой касательно возможного перехода в «Тоттенхэм».
В клиентскую базу этого агента входят Сон Хын Мин, Делле Алли и Рафаэль Варан.
В нынешнем сезоне Матвиенко в УПЛ сыграл 18 матчей, в которых забил 1 гол сделал 2 голевые передачи.
Ранее была информация, что весной 2020 года Матвиенко тайно продлил контракт с «Шахтером» до лета 2025 года.
Источник — Football.ua
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Знает ли об этом Тоттенхэм?
Знает ли об этом Тоттенхэм?
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