Источник: Матвиенко общался с агентом о переходе в Тоттенхэм

Защитник «Шахтера» и сборной Украины может перебраться в АПЛ

  • 18.04.2021 13:28
  • 1700 просмотров
  • 14 комментариев
Источник: Матвиенко общался с агентом о переходе в Тоттенхэм
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

По информации источника, 24-летний защитник «Шахтера» Николай Матвиенко будущим летом может сменить клуб. После вчерашнего матча с «Динамо» Матвиенко общался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой касательно возможного перехода в «Тоттенхэм».

В клиентскую базу этого агента входят Сон Хын Мин, Делле Алли и Рафаэль Варан.

В нынешнем сезоне Матвиенко в УПЛ сыграл 18 матчей, в которых забил 1 гол сделал 2 голевые передачи.

Ранее была информация, что весной 2020 года Матвиенко тайно продлил контракт с «Шахтером» до лета 2025 года.

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Источник — Football.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Ukrainian_football
    online
      Ukrainian_football, 18.04.2021 14:30
    0
    Пусть уже куда нибудь переходит. Хоть в Минай, хоть в краматорский Авангард. На его игру противно смотреть. Неточные пасы назад
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 18.04.2021 14:20
    0
    Та ШД його не продасть, оскільки в них в складі не буде ліміту українців, ну можливо хіба ще когось натуралізують
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 18.04.2021 14:19
    0
    Кулач спілкувався з агентом про перехід у Реал. Що далі?
    Ссылка
    Denis.A
    online
      Denis.A, 18.04.2021 13:59
    +3
    Давно пора!
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 18.04.2021 13:58
    0
    OKs100, 18.04.2021 13:48
    Как и у Шахтера с Матвиенко в основе.
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 18.04.2021 13:57
    +1
    А может и не перебраться, ни о чём...
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 18.04.2021 13:56
    +1
    Alehandro, 18.04.2021 13:54
    Кто бы что ни говорил, Матвиенко очень добротный игрок. Тем более, что опыт уже солидный, а возраст как для защитника ещё совсем молодой. Только, если это правда, думаю, в Шпорах он пока плотно присядет на лавку. Лучше б в клуб попроще, но в основу или хотя б игроком ротации
    Так дело в том, что у Тоттенхема нет нормальных центрбеков. Альдервейрельд сдал, Санчез надежд не оправдал, Родон с Дайером - уровень Чемпионшипа. Очень хороший вариант, мне кажется
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.04.2021 13:56
    0
    В Тоттенхэме Матвиенко пообещали персональную скамейку запасных
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 18.04.2021 13:54
    +1
    Кто бы что ни говорил, Матвиенко очень добротный игрок. Тем более, что опыт уже солидный, а возраст как для защитника ещё совсем молодой. Только, если это правда, думаю, в Шпорах он пока плотно присядет на лавку. Лучше б в клуб попроще, но в основу или хотя б игроком ротации
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 18.04.2021 13:50
    0
    OKs100, 18.04.2021 13:48
    Как и у Шахтера с Матвиенко в основе.
    Матвиенко как раз самый надежный из центральных защитников Шахтера, и уж точно посильнее играющих в основе Тоттенхема Родона с Дайером. Проблемы Шахтера в центре защиты напрямую связаны с тем, что Матвиенко приходится ставить налево.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.04.2021 13:48
    +2
    alzhovtyak, 18.04.2021 13:46
    Было бы очень неплохо, у Шпор как раз серьезный проблемы в центре защиты
    Как и у Шахтера с Матвиенко в основе.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 18.04.2021 13:46
    +2
    Было бы очень неплохо, у Шпор как раз серьезный проблемы в центре защиты
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.04.2021 13:46
    +8
    Ему уже пора уходить, чтоб дальше прогрессировать. В хороший европейский клуб его точно возьмут, главное чтоб Шахтер отпустил
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 18.04.2021 13:44
    +1
    если уйдет - в добрый путь. НО...
    Знает ли об этом Тоттенхэм?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.04.2021 13:46
    +8
    Ему уже пора уходить, чтоб дальше прогрессировать. В хороший европейский клуб его точно возьмут, главное чтоб Шахтер отпустил
    Ссылка
    Denis.A
    online
      Denis.A, 18.04.2021 13:59
    +3
    Давно пора!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.04.2021 13:48
    +2
    alzhovtyak, 18.04.2021 13:46
    Было бы очень неплохо, у Шпор как раз серьезный проблемы в центре защиты
    Как и у Шахтера с Матвиенко в основе.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 18.04.2021 13:46
    +2
    Было бы очень неплохо, у Шпор как раз серьезный проблемы в центре защиты
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 18.04.2021 13:57
    +1
    А может и не перебраться, ни о чём...
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 18.04.2021 13:56
    +1
    Alehandro, 18.04.2021 13:54
    Кто бы что ни говорил, Матвиенко очень добротный игрок. Тем более, что опыт уже солидный, а возраст как для защитника ещё совсем молодой. Только, если это правда, думаю, в Шпорах он пока плотно присядет на лавку. Лучше б в клуб попроще, но в основу или хотя б игроком ротации
    Так дело в том, что у Тоттенхема нет нормальных центрбеков. Альдервейрельд сдал, Санчез надежд не оправдал, Родон с Дайером - уровень Чемпионшипа. Очень хороший вариант, мне кажется
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 18.04.2021 13:54
    +1
    Кто бы что ни говорил, Матвиенко очень добротный игрок. Тем более, что опыт уже солидный, а возраст как для защитника ещё совсем молодой. Только, если это правда, думаю, в Шпорах он пока плотно присядет на лавку. Лучше б в клуб попроще, но в основу или хотя б игроком ротации
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 18.04.2021 13:44
    +1
    если уйдет - в добрый путь. НО...
    Знает ли об этом Тоттенхэм?
    Ссылка
    Ukrainian_football
    online
      Ukrainian_football, 18.04.2021 14:30
    0
    Пусть уже куда нибудь переходит. Хоть в Минай, хоть в краматорский Авангард. На его игру противно смотреть. Неточные пасы назад
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 18.04.2021 14:20
    0
    Та ШД його не продасть, оскільки в них в складі не буде ліміту українців, ну можливо хіба ще когось натуралізують
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 18.04.2021 14:19
    0
    Кулач спілкувався з агентом про перехід у Реал. Що далі?
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 18.04.2021 13:58
    0
    OKs100, 18.04.2021 13:48
    Как и у Шахтера с Матвиенко в основе.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.04.2021 13:56
    0
    В Тоттенхэме Матвиенко пообещали персональную скамейку запасных
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 18.04.2021 13:50
    0
    OKs100, 18.04.2021 13:48
    Как и у Шахтера с Матвиенко в основе.
    Матвиенко как раз самый надежный из центральных защитников Шахтера, и уж точно посильнее играющих в основе Тоттенхема Родона с Дайером. Проблемы Шахтера в центре защиты напрямую связаны с тем, что Матвиенко приходится ставить налево.
    Ссылка
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