Денис ФАВОРОВ: «Заря еще столько не пропускала. Залетело все»

Защитник «Зари» Денис Фаворов прокомментировал поражение 2:4 в матче УПЛ против «Ворсклы».

«Бывают неудачные игры. Эта одна из таких игр. Мы, по-моему, не пропускали в чемпионате столько ни разу. Залетело все, что было».

«При счете 0:4 тяжело. Вроде бы вот перерыв, должны выходить и показывать какую-то реакцию. Пропустили гол. Тяжело уже верить в результат положительный. Пытались хоть немножко сократить», — сказал Фаворов.