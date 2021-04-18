Денис ФАВОРОВ: «Заря еще столько не пропускала. Залетело все»

Защитник «Зари» Денис Фаворов прокомментировал поражение 2:4 в матче УПЛ против «Ворсклы».
«Бывают неудачные игры. Эта одна из таких игр. Мы, по-моему, не пропускали в чемпионате столько ни разу. Залетело все, что было».
«При счете 0:4 тяжело. Вроде бы вот перерыв, должны выходить и показывать какую-то реакцию. Пропустили гол. Тяжело уже верить в результат положительный. Пытались хоть немножко сократить», — сказал Фаворов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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