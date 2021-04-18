Илья ЗАБАРНЫЙ: «Давно не было, что у Динамо такое преимущество»

Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал победу над «Шахтером» и 10-очковое преимущество в таблице УПЛ.
«Эмоции положительные. Давно такого не было, что выходим на такой матч и у нас преимущество, а не у «Шахтера». Можем стать чемпионами уже в следующем туре».
«Будем добиваться этого», - сказал Забарный.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.