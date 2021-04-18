Илья ЗАБАРНЫЙ: «Давно не было, что у Динамо такое преимущество»

Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал победу над «Шахтером» и 10-очковое преимущество в таблице УПЛ.

«Эмоции положительные. Давно такого не было, что выходим на такой матч и у нас преимущество, а не у «Шахтера». Можем стать чемпионами уже в следующем туре».

«Будем добиваться этого», - сказал Забарный.