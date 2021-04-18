Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер проиграл чемпионат гораздо раньше»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов не считает поражение от «Динамо» ключевым в битве за титул УПЛ.

«Обидно, но такие матчи случаются. «Динамо» компактно сыграло в обороне. Думаю, их ничья устраивала, но получилось выиграть. Наверное, мы не сейчас чемпионат проиграли, а гораздо раньше».

«Много было в течение сезона ничейных результатов, были поражения. Так что не эта игра стала ключевой», - считает Кривцов.