Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер проиграл чемпионат гораздо раньше»

Защитник прокомментировал поражение в дерби с «Динамо»

  • 18.04.2021 12:11
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Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер проиграл чемпионат гораздо раньше»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов не считает поражение от «Динамо» ключевым в битве за титул УПЛ.

«Обидно, но такие матчи случаются. «Динамо» компактно сыграло в обороне. Думаю, их ничья устраивала, но получилось выиграть. Наверное, мы не сейчас чемпионат проиграли, а гораздо раньше».

«Много было в течение сезона ничейных результатов, были поражения. Так что не эта игра стала ключевой», - считает Кривцов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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