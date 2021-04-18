Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Игорь Суркис улыбался и был доволен»

Хавбек прокомментировал успех в матче УПЛ

  • 18.04.2021 10:22
  • 3495 просмотров
  • 4 комментария
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Игорь Суркис улыбался и был доволен»
© fcdynamo.kiev.ua

Игрок «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу в матче УПЛ над «Шахтером», на который хавбек вышел с капитанской повязкой.

«Давление СМИ? Во время чемпионата я интернет в плане футбольных новостей вообще не читаю. Года три назад я отказался от этого, и чувствую себя хорошо. Капитанская повязка? Если на «Шахтер» выходишь, то ответственность еще выше. Сидорчук мне подсказывал некоторые моменты, так что я чувствовал себя комфортно».

«Мы никуда в матче не спешили, у нас еще четыре игры и Кубок. Время шло в нашу пользу, а сопернику нужно было торопиться. Мы сыграли здорово в обороне и в атаке, но не смогли забить больше».

«Президент? Ничего не сказал после игры. Просто улыбался и был доволен, это было видно. Сказал, что молодцы. А тренер сказал, что мы выполнили на 100% то, что планировали», - отметил Буяльский.

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Источник — ФК Динамо Киев

(17 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.04.2021 10:54
    0
    Аа Бб, 18.04.2021 10:51
    Ничего не сказал после игры. Сказал, что молодцы.
    Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 10:53
    -2
    Ещё бы. Как будто 4 года отторчал)
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.04.2021 10:51
    0
    Ничего не сказал после игры. Сказал, что молодцы.
    Ссылка
    mindpower
    online
      mindpower, 18.04.2021 10:42
    0
    Усмехался и еще так довольно руки потирал
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.04.2021 10:54
    0
    Аа Бб, 18.04.2021 10:51
    Ничего не сказал после игры. Сказал, что молодцы.
    Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.04.2021 10:51
    0
    Ничего не сказал после игры. Сказал, что молодцы.
    Ссылка
    mindpower
    online
      mindpower, 18.04.2021 10:42
    0
    Усмехался и еще так довольно руки потирал
    Ссылка
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