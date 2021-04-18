Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Игорь Суркис улыбался и был доволен»

Игрок «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу в матче УПЛ над «Шахтером», на который хавбек вышел с капитанской повязкой.

«Давление СМИ? Во время чемпионата я интернет в плане футбольных новостей вообще не читаю. Года три назад я отказался от этого, и чувствую себя хорошо. Капитанская повязка? Если на «Шахтер» выходишь, то ответственность еще выше. Сидорчук мне подсказывал некоторые моменты, так что я чувствовал себя комфортно».

«Мы никуда в матче не спешили, у нас еще четыре игры и Кубок. Время шло в нашу пользу, а сопернику нужно было торопиться. Мы сыграли здорово в обороне и в атаке, но не смогли забить больше».

«Президент? Ничего не сказал после игры. Просто улыбался и был доволен, это было видно. Сказал, что молодцы. А тренер сказал, что мы выполнили на 100% то, что планировали», - отметил Буяльский.