Шеффилд Юнайтед проиграл Вулверхэмптону и досрочно вылетел из АПЛ

В поединке 32 тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» на выезде с минимальным счетом проиграл «Вулверхємптону».

Таким образом, «клинки» уже точно не смогут остаться в Английской Премьер-лиге. За шесть туров до окончания чемпионата «Шеффилд» отстает от «Бернли», который идет на 17-й позиции, на девятнадцать очков.

«Шеффилд Юнайтед» вышел в АПЛ в сезоне 2018/2019 и только один сезон сумел продержаться в сильнейшем дивизионе.