Шеффилд Юнайтед проиграл Вулверхэмптону и досрочно вылетел из АПЛ

В поединке 32 тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» на выезде с минимальным счетом проиграл «Вулверхємптону».
Таким образом, «клинки» уже точно не смогут остаться в Английской Премьер-лиге. За шесть туров до окончания чемпионата «Шеффилд» отстает от «Бернли», который идет на 17-й позиции, на девятнадцать очков.
«Шеффилд Юнайтед» вышел в АПЛ в сезоне 2018/2019 и только один сезон сумел продержаться в сильнейшем дивизионе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.