Возвращение канареек. Норвич завоевал путевку в Английскую Премьер-лигу

За четыре тура до завершение Чемпионшипа «Норвич Сити» обеспечил себе путевку в Английскую Премьер-лигу.

В 42-м туре «Норвич», уже зная результаты своих конкурентов, проиграл «Борнмуту» (1:3). «Суонси» и «Брентфорд» потеряли очки, сыграв вничью в своих матчах. Таким образом, «Норвич», возглавляющий турнирную таблицу Чемпионшипа, опережает третий «Суонси» на четырнадцать очков. Второе место занимает «Уотфорд», на шесть очков опережающий «лебедей».

«Норвич» вылетел из АПЛ в прошлом сезоне и достаточно быстро завоевал путевку в сильнейший английский дивизион.