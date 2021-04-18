Возвращение канареек. Норвич завоевал путевку в Английскую Премьер-лигу

«Норвич Сити» опять будет выступать в АПЛ

  • 18.04.2021 01:08
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Возвращение канареек. Норвич завоевал путевку в Английскую Премьер-лигу
© Getty Images/Global Images Ukraine

За четыре тура до завершение Чемпионшипа «Норвич Сити» обеспечил себе путевку в Английскую Премьер-лигу.

В 42-м туре «Норвич», уже зная результаты своих конкурентов, проиграл «Борнмуту» (1:3). «Суонси» и «Брентфорд» потеряли очки, сыграв вничью в своих матчах. Таким образом, «Норвич», возглавляющий турнирную таблицу Чемпионшипа, опережает третий «Суонси» на четырнадцать очков. Второе место занимает «Уотфорд», на шесть очков опережающий «лебедей».

«Норвич» вылетел из АПЛ в прошлом сезоне и достаточно быстро завоевал путевку в сильнейший английский дивизион.

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Источник — Sport.ua

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