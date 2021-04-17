Юрий МАКСИМОВ: «У нас получалось накрывать в центре поля и забивать»

После победы над «Зарей» (4:2) Юрий Максимов не купался в лучах славы и вовсе не был похож на тренера, подопечные которого выиграли принципиальный матч. Поэтому пресс-конференция наставника «Ворсклы» получилась непродолжительной.

«Ошибки в пропущенных голах? Делаем замены, выпускаем молодых игроков. Хрипчук вышел первый раз 17-летний, Кравчук, Челядин – тоже молодой. Даем отдохнуть тем футболистам, которые опытнее и мастеровитее. Пока такие замены».

«Сегодня на поле вышли те бойцы, которые умеют отбирать, не играют за счет свободных мячей. Все отбирают, начиная от нападающего. У нас получалось накрывать, отбирать в центре поля и забивать», - сказал Максимов.

После победы над «Зарей» в активе «Ворсклы» 37 очков после 22 туров и четвертое место в турнирной таблице.