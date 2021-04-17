Шахтер - Динамо: Каштру и Луческу определили стартовые составы

Цыганков и Шапаренко - в запасе киевлян

  • 17.04.2021 18:22
  • 3954 просмотра
  • 15 комментариев
Шахтер - Динамо: Каштру и Луческу определили стартовые составы
© shakhtar.com

В 19:30 стартует ключевой матч второй части чемпионата УПЛ между «Шахтером» и «Динамо». Киевляне в таблице опережают соперника на 7 очков.

Отметим возвращение в заявку «Динамо» Виктора Цыганкова, пропускавшего последние матчи из-за травмы, однако лидер команды остался в запасе.

У киевлян из-за дисквалификации отсутствует Сергей Сидорчук. Капитаном будет Виталий Буяльский.

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Мораес

В запасе: Пятов, Болбат, Витао, Хочолава, Сиприано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентиньо

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Караваев, Де Пена, Беседин

В запасе: Бойко, Сирота, Тымчик, Сидклей, Гармаш, Шапаренко, Цыганков, Родригеш, Супряга

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 17.04.2021 18:44
    0
    Цікавий склад, але тривожний, все таки в центрі без Сидора і Шапи якось страшнувато, хоча особливо цей матч нічого не вирішує.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 18:43
    +1
    У Динамо скамейка получше.
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    DK1961
    online
      DK1961, 17.04.2021 18:41
    -1
    Юрий Карпенко, 17.04.2021 18:24
    Интересно, Луческу что то задумал
    Связать в первом тайме и заставить вымотаться полузащиту бибизьянок. А во втором Шапа, Витя и Родригес выходят и все порешают.
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    Павел П
    online
      Павел П, 17.04.2021 18:39
    +2
    xxxxxxxxxxxxххх, 17.04.2021 18:36
    Патрик где?
    поехал помочь Тайсону чемоданы на самолёт дотащить
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 18:37
    0
    "В 19:30 стартует ключевой матч ", а Суркис заявил что это будет обыкновенная игра. Кому верить?
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 17.04.2021 18:36
    0
    Патрик где?
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    Maks23
      Maks23, 17.04.2021 18:35
    -1
    Ну что ждём приближение динамо к золотым медалями!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 18:34
    0
    MаКs_7777, 17.04.2021 18:32
    Чуваки ,Сява главное новость что ты писать начал и у тебя пальцы отросли
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 17.04.2021 18:33
    0
    Если Фернандиньо на замене, то даже Луческу ничего не придумает))
    Ссылка
    MаКs_7777
    online
      MаКs_7777, 17.04.2021 18:32
    0
    Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 18:29
    Чуваки, в шахту Фернандіньо вернувся!!!
    Чуваки ,Сява главное новость что ты писать начал и у тебя пальцы отросли
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 17.04.2021 18:31
    0
    NachoBarbero, 17.04.2021 18:28
    Фернандо это
    Я понимаю, что это Фернандо.. Но лучше бы спорт юа составы нормально писали, а то последнее время только и делают, что за инстаграмами всех подряд следят и сюда лепят
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 18:29
    0
    Чуваки, в шахту Фернандіньо вернувся!!!
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 17.04.2021 18:28
    0
    Dnepr-Poltava, 17.04.2021 18:26
    Спорт.уа, а когда Фернандиньо успел в Шахтёр вернуться?
    Фернандо это
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 17.04.2021 18:26
    0
    Спорт.уа, а когда Фернандиньо успел в Шахтёр вернуться?
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 17.04.2021 18:24
    +3
    Интересно, Луческу что то задумал
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 17.04.2021 18:24
    +3
    Интересно, Луческу что то задумал
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 17.04.2021 18:39
    +2
    xxxxxxxxxxxxххх, 17.04.2021 18:36
    Патрик где?
    поехал помочь Тайсону чемоданы на самолёт дотащить
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 18:43
    +1
    У Динамо скамейка получше.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.04.2021 18:44
    0
    Цікавий склад, але тривожний, все таки в центрі без Сидора і Шапи якось страшнувато, хоча особливо цей матч нічого не вирішує.
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 18:37
    0
    "В 19:30 стартует ключевой матч ", а Суркис заявил что это будет обыкновенная игра. Кому верить?
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 17.04.2021 18:36
    0
    Патрик где?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 18:34
    0
    MаКs_7777, 17.04.2021 18:32
    Чуваки ,Сява главное новость что ты писать начал и у тебя пальцы отросли
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 17.04.2021 18:33
    0
    Если Фернандиньо на замене, то даже Луческу ничего не придумает))
    Ссылка
    MаКs_7777
    online
      MаКs_7777, 17.04.2021 18:32
    0
    Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 18:29
    Чуваки, в шахту Фернандіньо вернувся!!!
    Чуваки ,Сява главное новость что ты писать начал и у тебя пальцы отросли
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 17.04.2021 18:31
    0
    NachoBarbero, 17.04.2021 18:28
    Фернандо это
    Я понимаю, что это Фернандо.. Но лучше бы спорт юа составы нормально писали, а то последнее время только и делают, что за инстаграмами всех подряд следят и сюда лепят
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 18:29
    0
    Чуваки, в шахту Фернандіньо вернувся!!!
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 17.04.2021 18:28
    0
    Dnepr-Poltava, 17.04.2021 18:26
    Спорт.уа, а когда Фернандиньо успел в Шахтёр вернуться?
    Фернандо это
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 17.04.2021 18:26
    0
    Спорт.уа, а когда Фернандиньо успел в Шахтёр вернуться?
    Ссылка
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