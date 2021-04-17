Шахтер - Динамо: Каштру и Луческу определили стартовые составы

В 19:30 стартует ключевой матч второй части чемпионата УПЛ между «Шахтером» и «Динамо». Киевляне в таблице опережают соперника на 7 очков.

Отметим возвращение в заявку «Динамо» Виктора Цыганкова, пропускавшего последние матчи из-за травмы, однако лидер команды остался в запасе.

У киевлян из-за дисквалификации отсутствует Сергей Сидорчук. Капитаном будет Виталий Буяльский.

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Мораес

В запасе: Пятов, Болбат, Витао, Хочолава, Сиприано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентиньо

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Караваев, Де Пена, Беседин

В запасе: Бойко, Сирота, Тымчик, Сидклей, Гармаш, Шапаренко, Цыганков, Родригеш, Супряга