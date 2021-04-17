Серия А. Победы Сампдории и Удинезе

Сегодня, 17 апреля двумя матчами стартовал 31-й тур чемпионата Италии. «Сампдория» дома одержала волевую победу над «Вероной», а «Удинезе» в меньшинстве удержал выездную победу над «Кротоне». Главным действующим лицом матча стал лидер «Удинезе» Родриго Де Пауль, который сделал дубль, а в конце матча получил красную карточку.
«Кротоне» - «Удинезе» - 1:2
Голы: Сими 68 – Де Пауль 41, 74
Удаление: Де Пауль (90+1)
«Сампдория» - «Верона» - 3:1
Голы: Янкто 46, Габбьядини 72 (с пенальти), Торсби 82 – Лазович 13
Источник — Sport.ua
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