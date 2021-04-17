ВИДЕО. Лучший бомбардир. Кулач оформил дубль, 12 голов в сезоне УПЛ

В первом тайме матча УПЛ против «Зари» форвард «Ворсклы» Владислав Кулач оформил дубль. Игрок теперь имеет 12 голов в нынешнем сезоне чемпионата и возглавляет список бомбардиров.
Анатолий Нуриев и Виктор Цыганков имеют по 10 голов.
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Источник — Sport.ua
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