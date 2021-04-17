Роналду травмировался и не сыграет против Аталанты Малиновского

Украинец не получит шанса противостоять звездному форварду

  • 17.04.2021 14:30
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Роналду травмировался и не сыграет против Аталанты Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» не досчитается нападающего Криштиану Роналду в грядущем матче 31-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Футболист получил повреждение. Об этом сообщил тренер команды Андреа Пирло.

«В завтрашней встрече будет отсутствовать важный игрок. Роналду не примет участие в игре из-за проблемы с мышцами бедра. Для нас было бы слишком рискованно везти его в Бергамо. Мы надеемся, что он выздоровеет к среде.

Проблема Криштиану возникла после последней игры. На этой неделе он не смог работать на тренировках так, как хотел бы, и мы предпочитаем не рисковать его здоровьем. Дибала выйдет завтра в стартовом составе», - сказал Пирло.

Матч «Аталанта» - «Ювентус» состоится 18 апреля, начало встречи в 16:00 по Киеву.

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Источник — Football-Italia

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