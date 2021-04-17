Арсенал включился в борьбу за звезду Ренна

«Арсенал» нацелился на полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавингу.

Отметиим, что футболист не стал подписывать новый контракт с клубом.

Камавинга попал в сферу интересов «Арсенала». «Канониры» готовы побороться за 18-летнего игрока предстоящим летом.

Контракт Камавинга с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В этом сезоне француз сыграл 34 матча за клуб, забил 1 мяч и сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что футболиста собирается купить «Бавария».