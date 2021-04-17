Арсенал включился в борьбу за звезду Ренна

Лондонцы намерены усилить среднюю линию

  • 17.04.2021 13:41
  • 203 просмотра
  • 1 комментарий
Арсенал включился в борьбу за звезду Ренна
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» нацелился на полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавингу.

Отметиим, что футболист не стал подписывать новый контракт с клубом.

Камавинга попал в сферу интересов «Арсенала». «Канониры» готовы побороться за 18-летнего игрока предстоящим летом. 

Контракт Камавинга с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В этом сезоне француз сыграл 34 матча за клуб, забил 1 мяч и сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что футболиста собирается купить «Бавария».

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Источник — Marca

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 13:52
    0
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    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 13:52
    0
    Сумасшедшие цены на ноунеймов!
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