Арсенал включился в борьбу за звезду Ренна

«Арсенал» нацелился на полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавингу.
Отметиим, что футболист не стал подписывать новый контракт с клубом.
Камавинга попал в сферу интересов «Арсенала». «Канониры» готовы побороться за 18-летнего игрока предстоящим летом.
Контракт Камавинга с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
В этом сезоне француз сыграл 34 матча за клуб, забил 1 мяч и сделал два ассиста.
Ранее сообщалось, что футболиста собирается купить «Бавария».
Источник — Marca
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