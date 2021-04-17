Матч Украина - Япония проходит под аккомпанемент болгарки и перфоратора

В жилом доме возле корта делают ремонт

  • 17.04.2021 12:50
  • 2598 просмотров
  • 10 комментариев
Матч Украина - Япония проходит под аккомпанемент болгарки и перфоратора
© Sport.ua

В Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

Во второй день во время матча Элины Свитолиной и Юки Найто случился курьезный эпизод. В соседней с кортом многоэтажке рабочие делали ремонт. Во время игры были слышны характерные звуки электрических инструментов - «болгарки» и перфоратора. 

Как сообщил корреспондент Sport.ua с Черноморска, организаторы вызвали полицию. В итоге, через некоторое время ремонт прекратился. Отметим, что рабочие остались на балконе и начали смотреть матч. На балконе даже вывешен флаг Украины.

Фото: предпоследний этаж дома.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Kle
      Kle, 17.04.2021 14:04
    0
    Мирослав Костирко, 17.04.2021 13:19
    Були б "організатори" нормальними людьми, то просто піднялися б у цю квартиру і ПОПРОСИЛИ зробити перерву.
    А причем здесь организаторы турнира: это все вопросы именно к местному ЖЭС и полиции?.. . Хотя формально шумные и ремонтные работы можно проводить в квартирах до 21.00))
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 17.04.2021 14:00
    -1
    Не поліцію треба було викликати, а організаторам прийти в квартиру і пояснити ситуацію, бидло
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.04.2021 13:44
    +1
    Расчет был правильным - заставить японок нервничать и отвлекаться от игры. Респект строителям!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:41
    +1
    Жесть, навіть в трансляції той перфоратор "довбав" по голові, бідні дівчата. Але будівельникам, на відміну від всіх нас, пощастило подивитись матч вживу
    Ссылка
    Matroskin
    online
      Matroskin, 17.04.2021 13:33
    +3
    Matroskin, 17.04.2021 13:32
    Шумные ремонтные работы можно проводить только в будние дни с 8 до 17-ти. Так по законам Украины.
    Не до 17-ти, до 21-00 - ошибся.
    Ссылка
    Matroskin
    online
      Matroskin, 17.04.2021 13:32
    +2
    Виктор Петренко, 17.04.2021 13:05
    І де тут порушення закону з боку будівельників?
    Шумные ремонтные работы можно проводить только в будние дни с 8 до 17-ти. Так по законам Украины.
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 17.04.2021 13:19
    +2
    Були б "організатори" нормальними людьми, то просто піднялися б у цю квартиру і ПОПРОСИЛИ зробити перерву.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.04.2021 13:16
    +3
    Ну це краще, ніж під літаки чи під поїзди, як на багатьох турнірах ВТА 250
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 17.04.2021 13:05
    +6
    І де тут порушення закону з боку будівельників?
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 17.04.2021 12:59
    +8
    Як повідомив кореспондент Sport.ua з Чорноморська, організатори викликали поліцію.
    ----------------------------------
    Якого х-ра? Якщо ці "організатори" не можуть організувати матч в нормальних умовах, чому мають страждати інші?
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 17.04.2021 12:59
    +8
    Як повідомив кореспондент Sport.ua з Чорноморська, організатори викликали поліцію.
    ----------------------------------
    Якого х-ра? Якщо ці "організатори" не можуть організувати матч в нормальних умовах, чому мають страждати інші?
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 17.04.2021 13:05
    +6
    І де тут порушення закону з боку будівельників?
    Ссылка
    Matroskin
    online
      Matroskin, 17.04.2021 13:33
    +3
    Matroskin, 17.04.2021 13:32
    Шумные ремонтные работы можно проводить только в будние дни с 8 до 17-ти. Так по законам Украины.
    Не до 17-ти, до 21-00 - ошибся.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.04.2021 13:16
    +3
    Ну це краще, ніж під літаки чи під поїзди, як на багатьох турнірах ВТА 250
    Ссылка
    Matroskin
    online
      Matroskin, 17.04.2021 13:32
    +2
    Виктор Петренко, 17.04.2021 13:05
    І де тут порушення закону з боку будівельників?
    Шумные ремонтные работы можно проводить только в будние дни с 8 до 17-ти. Так по законам Украины.
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 17.04.2021 13:19
    +2
    Були б "організатори" нормальними людьми, то просто піднялися б у цю квартиру і ПОПРОСИЛИ зробити перерву.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.04.2021 13:44
    +1
    Расчет был правильным - заставить японок нервничать и отвлекаться от игры. Респект строителям!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:41
    +1
    Жесть, навіть в трансляції той перфоратор "довбав" по голові, бідні дівчата. Але будівельникам, на відміну від всіх нас, пощастило подивитись матч вживу
    Ссылка
    Kle
      Kle, 17.04.2021 14:04
    0
    Мирослав Костирко, 17.04.2021 13:19
    Були б "організатори" нормальними людьми, то просто піднялися б у цю квартиру і ПОПРОСИЛИ зробити перерву.
    А причем здесь организаторы турнира: это все вопросы именно к местному ЖЭС и полиции?.. . Хотя формально шумные и ремонтные работы можно проводить в квартирах до 21.00))
    Ссылка
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