Матч Украина - Япония проходит под аккомпанемент болгарки и перфоратора

В Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

Во второй день во время матча Элины Свитолиной и Юки Найто случился курьезный эпизод. В соседней с кортом многоэтажке рабочие делали ремонт. Во время игры были слышны характерные звуки электрических инструментов - «болгарки» и перфоратора.

Как сообщил корреспондент Sport.ua с Черноморска, организаторы вызвали полицию. В итоге, через некоторое время ремонт прекратился. Отметим, что рабочие остались на балконе и начали смотреть матч. На балконе даже вывешен флаг Украины.

Фото: предпоследний этаж дома.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча.