Матч Украина - Япония проходит под аккомпанемент болгарки и перфоратора

В Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.
Во второй день во время матча Элины Свитолиной и Юки Найто случился курьезный эпизод. В соседней с кортом многоэтажке рабочие делали ремонт. Во время игры были слышны характерные звуки электрических инструментов - «болгарки» и перфоратора.
Как сообщил корреспондент Sport.ua с Черноморска, организаторы вызвали полицию. В итоге, через некоторое время ремонт прекратился. Отметим, что рабочие остались на балконе и начали смотреть матч. На балконе даже вывешен флаг Украины.
Фото: предпоследний этаж дома.
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча.
Источник — Sport.ua
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Якого х-ра? Якщо ці "організатори" не можуть організувати матч в нормальних умовах, чому мають страждати інші?
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Якого х-ра? Якщо ці "організатори" не можуть організувати матч в нормальних умовах, чому мають страждати інші?
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