У экс-форварда Арсенала могут отобрать Porsche за многочисленные штрафы

Известный датский форвард Никлас Бендтнер рискует лишиться своего автомобиля.
Как сообщает The Sun, 33-летнему футболисту грозит конфискация его Porsche Taycan Turbo S стоимостью 270 тысяч евро.
Отметим, что футболиста 7 раз обвинили в нарушении правил дорожного движения - 5 раз за вождение без прав и 2 раза за превышение скорости.
Теперь Бендтнер предстанет перед судом. Заседание запланировано на 27 апреля.
Напомним, Бендтнер выступал за лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус» и «Вольфсбург». Последним клубом форварда был «Копенгаген».
Источник — The Sun
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.