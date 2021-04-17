У экс-форварда Арсенала могут отобрать Porsche за многочисленные штрафы

Известный датский форвард Никлас Бендтнер рискует лишиться своего автомобиля.

Как сообщает The Sun, 33-летнему футболисту грозит конфискация его Porsche Taycan Turbo S стоимостью 270 тысяч евро.

Отметим, что футболиста 7 раз обвинили в нарушении правил дорожного движения - 5 раз за вождение без прав и 2 раза за превышение скорости.

Теперь Бендтнер предстанет перед судом. Заседание запланировано на 27 апреля.

Напомним, Бендтнер выступал за лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус» и «Вольфсбург». Последним клубом форварда был «Копенгаген».