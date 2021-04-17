Рональд КУМАН: «Странно, что я должен отвечать на вопросы об отставке»

Наставника «Барселоны» устраивают результаты команды

  • 17.04.2021 12:01
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Рональд КУМАН: «Странно, что я должен отвечать на вопросы об отставке»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Отставка? Странно, что я должен отвечать на подобные вопросы. У нас была серия из 19 матчей (без поражений прим.), и я должен отвечать на вопросы о моем будущем.

Мне стоит принять это, но я не согласен. Вы, ребята, должны делать свою работу. У меня есть год по контракту, и я знаю, что будет, если мы выиграем или проиграем в матче с «Атлетиком». В моей профессии нужно справляться с этим давлением, и я принимаю это. Я знаю, как с этим справляться», — сказал Куман.

Отметим,ч то 17 апреля «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в финале Кубка Испании. Начало матча 22:30 по Киеву.

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Источник — Marca

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