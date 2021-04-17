Челси собирается купить Рафаэля Варана

Ключевой защитник «Реала» может перебраться в Англию

  • 17.04.2021 11:14
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Челси собирается купить Рафаэля Варана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» намерен усилить свой состав защитником мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэлем Вараном.

По информации источника, в трансфере 27-летнего французского футболиста лично заинтересован главный тренер английского клуба Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что Варана также хочет купить «Манчестер Юнайтед». «Реал» в свою очередь готов рассмотреть вариант с трансфером защитника.

Варан играет за «Реал» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

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Источник — Twitter

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