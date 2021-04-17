Яремчук заинтересовал Вулверхэмптон

Форвард сборной Украины может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге

  • 17.04.2021 09:56
  • 1445 просмотров
  • 5 комментариев
Яремчук заинтересовал Вулверхэмптон
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук в летнее трансферное окно может сменить клуб.

По информации бельгийских изданий, интерес к 25-летнему нападающему проявляет представитель английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», испытывающий ныне кадровый дефицит игроков атаки.

Яремчук в силу своих антропометрических характеристик идеально подходит под тип футболиста, которого «волки» подыскивают на трансферном рынке.

«Гент» готов отпустить Яремчука летом, но только в обмен на 18 миллионов фунтов.

Отметим, что контракт украинского легионера с «Гентом» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Яремчук забил 18 мячей в 36 поединках во всех турнирах.

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Источник — Het Laatste Nieuws

(9 голосов)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 10:14
    +2
    Ches123, 17.04.2021 10:11
    Нашим в Англію не треба,там всі пропадають,важкий чемпіонат,там ніхто не дає часу на адаптацію,на одну позицію є більше ніж 10 гравців,уявіть собі яка сильна конкуренція,що говорить про Ярмолинці,Шевченка, Реброва,всі вони практично сиділи ніж грали,тому для Яремчука було б краще Іспанський,Італійський чемпіонат або 1 ліга чемпіонату Англії,там теж сильний чемпіонат.
    Нашим старичкам лучше в Италию!
    Ссылка
    Ches123
    online
      Ches123, 17.04.2021 10:11
    -1
    Нашим в Англію не треба,там всі пропадають,важкий чемпіонат,там ніхто не дає часу на адаптацію,на одну позицію є більше ніж 10 гравців,уявіть собі яка сильна конкуренція,що говорить про Ярмолинці,Шевченка, Реброва,всі вони практично сиділи ніж грали,тому для Яремчука було б краще Іспанський,Італійський чемпіонат або 1 ліга чемпіонату Англії,там теж сильний чемпіонат.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 10:11
    0
    И Ярмолу туда!
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 17.04.2021 10:04
    +2
    volf2020, 17.04.2021 10:01
    18 млн. це мало але він українець тому і ціна така.Був би з гани чи тунісу ціна була мінімум 40 млн.
    вам виднее, что мало, а что много.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 17.04.2021 10:01
    -3
    18 млн. це мало але він українець тому і ціна така.Був би з гани чи тунісу ціна була мінімум 40 млн.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 10:14
    +2
    Ches123, 17.04.2021 10:11
    Нашим в Англію не треба,там всі пропадають,важкий чемпіонат,там ніхто не дає часу на адаптацію,на одну позицію є більше ніж 10 гравців,уявіть собі яка сильна конкуренція,що говорить про Ярмолинці,Шевченка, Реброва,всі вони практично сиділи ніж грали,тому для Яремчука було б краще Іспанський,Італійський чемпіонат або 1 ліга чемпіонату Англії,там теж сильний чемпіонат.
    Нашим старичкам лучше в Италию!
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 17.04.2021 10:04
    +2
    volf2020, 17.04.2021 10:01
    18 млн. це мало але він українець тому і ціна така.Був би з гани чи тунісу ціна була мінімум 40 млн.
    вам виднее, что мало, а что много.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 10:11
    0
    И Ярмолу туда!
    Ссылка
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