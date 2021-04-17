Яремчук заинтересовал Вулверхэмптон

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук в летнее трансферное окно может сменить клуб.

По информации бельгийских изданий, интерес к 25-летнему нападающему проявляет представитель английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», испытывающий ныне кадровый дефицит игроков атаки.

Яремчук в силу своих антропометрических характеристик идеально подходит под тип футболиста, которого «волки» подыскивают на трансферном рынке.

«Гент» готов отпустить Яремчука летом, но только в обмен на 18 миллионов фунтов.

Отметим, что контракт украинского легионера с «Гентом» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Яремчук забил 18 мячей в 36 поединках во всех турнирах.