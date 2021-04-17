Колос – Днепр-1. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 22-го тура УПЛ

  • 17.04.2021 03:45
  • 36 просмотров
  • 0 комментариев
Колос – Днепр-1. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Днепр-1

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 22-го тура УПЛ «Колос» – «Днепр-1».

«Занимающий шестое место «Колос» (33) всего на три очка отстает от четвертого места, на котором расположилась «Десна» (36). А пятая «Ворскла» имеет в активе 34 балла. Ковалевцы реально стремятся попасть в еврокубки. Во второй части сезона «Колос» в поединке с «Рухом» должен был побеждать, но в концовке встречи не реализовал пенальти и пропустил мяч в свои ворота, что позволило львовянам победить. Команда Костышина проиграла только «Руху» (1:2) в 2021 году.

Кто-то скажет, а «Динамо»? В основное время в матче Кубка Украины ковалевцы не проиграли киевлянам. Они уступили только в серии пенальти, в котором ковалевцы также могли победить. А не проиграй «Колос» «Руху», у них было бы 36 очков, и они делили бы четвертое место в УПЛ, отставая от «Зари» на два очка. «Днепр-1» также успешно играет в 2021 году. В Кубке Украины они уступили также только в серии пенальти «Александрии». А в УПЛ днепряне проиграли только неделю назад и то «Динамо» (0:2)! Обе команды очень похожи весной. Они неуступчивы, не проигрывают никому, набирают очки.  

«Колос» значительно меньше пропустил. Они пропустили 20 мячей в то время как у днепрян 33 пропущенных. Но «Днепр-1» на два мяча больше забил (30 против 28). У каждой команды свои козыри и амбиции. Я бы отметил, что в пяти играх 2021 года обе команды в пяти матчах играли на ноль. А «Колос» не пропустил и в кубковом матче. Это говорит о том, что обе команды играют надежно и стараются доигрывать во всех эпизодах до конца. Все футболисты выполняют большой объем черновой работы. В предстоящем матче будет мало моментов и мало голов», – сказал Грозный.

Матч «Колос» – «Днепр-1» состоится 18 апреля. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности