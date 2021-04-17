Колос – Днепр-1. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 22-го тура УПЛ «Колос» – «Днепр-1».

«Занимающий шестое место «Колос» (33) всего на три очка отстает от четвертого места, на котором расположилась «Десна» (36). А пятая «Ворскла» имеет в активе 34 балла. Ковалевцы реально стремятся попасть в еврокубки. Во второй части сезона «Колос» в поединке с «Рухом» должен был побеждать, но в концовке встречи не реализовал пенальти и пропустил мяч в свои ворота, что позволило львовянам победить. Команда Костышина проиграла только «Руху» (1:2) в 2021 году.

Кто-то скажет, а «Динамо»? В основное время в матче Кубка Украины ковалевцы не проиграли киевлянам. Они уступили только в серии пенальти, в котором ковалевцы также могли победить. А не проиграй «Колос» «Руху», у них было бы 36 очков, и они делили бы четвертое место в УПЛ, отставая от «Зари» на два очка. «Днепр-1» также успешно играет в 2021 году. В Кубке Украины они уступили также только в серии пенальти «Александрии». А в УПЛ днепряне проиграли только неделю назад и то «Динамо» (0:2)! Обе команды очень похожи весной. Они неуступчивы, не проигрывают никому, набирают очки.

«Колос» значительно меньше пропустил. Они пропустили 20 мячей в то время как у днепрян 33 пропущенных. Но «Днепр-1» на два мяча больше забил (30 против 28). У каждой команды свои козыри и амбиции. Я бы отметил, что в пяти играх 2021 года обе команды в пяти матчах играли на ноль. А «Колос» не пропустил и в кубковом матче. Это говорит о том, что обе команды играют надежно и стараются доигрывать во всех эпизодах до конца. Все футболисты выполняют большой объем черновой работы. В предстоящем матче будет мало моментов и мало голов», – сказал Грозный.

Матч «Колос» – «Днепр-1» состоится 18 апреля. Начало встречи – в 19:30.