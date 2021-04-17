16 апреля прошел стартовый матч 32-го тура Английской Премьер-лиги. Анчелотти и Моуриньо пожали руки. «Эвертон» и «Шпоры» сыграли в боевую ничью (2:2).
Гарри Кейн оформил дубль, но на 90+3 минуте лидер «Тоттенхэма» покинул поле из-за травмы. У хозяев поля дважды забил Сигурдссон.
Смотрите видеообзор матча «Эвертон» – «Тоттенхэм» – 2:2.
Голы: Сигурдссон, 31 (пен), 62 – Кейн, 27, 68.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Гилфи Сигурдссон (Эвертон).
|31'
|ГОЛ ! С пенальти забил Гилфи Сигурдссон (Эвертон).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Источник — Sport.ua
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