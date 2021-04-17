32-й тур
Эвертон
2 : 2
Тоттенхэм
16.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эвертон – Тоттенхэм – 2:2 Дубли Сигурдссона и Кейна. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги

  • 17.04.2021 03:08
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Эвертон – Тоттенхэм – 2:2 Дубли Сигурдссона и Кейна. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля прошел стартовый матч 32-го тура Английской Премьер-лиги. Анчелотти и Моуриньо пожали руки. «Эвертон» и «Шпоры» сыграли в боевую ничью (2:2).

Гарри Кейн оформил дубль, но на 90+3 минуте лидер «Тоттенхэма» покинул поле из-за травмы. У хозяев поля дважды забил Сигурдссон.

Смотрите видеообзор матча «Эвертон»  «Тоттенхэм»  2:2.

Голы:  Сигурдссон, 31 (пен), 62 – Кейн, 27, 68.

События матча
68' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
62' ГОЛ ! Мяч забил Гилфи Сигурдссон (Эвертон).
31' ГОЛ ! С пенальти забил Гилфи Сигурдссон (Эвертон).
27' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Источник — Sport.ua

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