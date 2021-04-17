Атлетик – Барселона. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины сделал прогноз на финал Кубка Испании

  • 17.04.2021 01:23
  • 53 просмотра
  • 0 комментариев
Атлетик – Барселона. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на финальный матч Кубка Испании «Атлетик» Бильбао – «Барселона».

«Атлетик» – это кубковая команда. Они это не раз уже доказали. У «Барселоны», как и у «Реала», появились шансы на чемпионство Испании после того, как «Атлетико» растерял очки. 

Так как «Атлетик» – это кубковая команда, «Барселоне» просто не будет. Это финал, все будет решаться в одном матче. У басков будет шанс. Тем более, в январе в матче за Суперкубок Испании они обыграли «Барсу» со счетом 3:2. Хотя, понятно, что «блаугранас» – это тот клуб, который борется за трофеи во всех турнирах.

Но «Атлетик» – это баски! Там большинство игроков команды – это воспитанники «Атлетика». У них свой характер. Их можно сравнить со львовскими «Карпатами». Баски могут преподнести сюрприз. «Барселоне» просто не будет.

«Атлетик» – кубковая команда, и у них есть шанс взять еще один трофей в 2021 году. Они постараются реализовать эту возможность, тем более у «Барсы» сейчас есть проблемы, как у многих топ-клубов. Шанс поднять трофей над головой у «Атлетика» будет.

И, мне кажется, судьба встречи будет решаться в дополнительное время, как это было в поединке за Суперкубок в январе. Поэтому «Атлетик» имеет неплохие шансы на завоевание трофея», – сказал Федецкий. 

Матч «Атлетик» Бильбао – «Барселона» состоится 17 апреля. Начало встречи – в 22:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности