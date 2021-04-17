Атлетик – Барселона. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на финальный матч Кубка Испании «Атлетик» Бильбао – «Барселона».

«Атлетик» – это кубковая команда. Они это не раз уже доказали. У «Барселоны», как и у «Реала», появились шансы на чемпионство Испании после того, как «Атлетико» растерял очки.

Так как «Атлетик» – это кубковая команда, «Барселоне» просто не будет. Это финал, все будет решаться в одном матче. У басков будет шанс. Тем более, в январе в матче за Суперкубок Испании они обыграли «Барсу» со счетом 3:2. Хотя, понятно, что «блаугранас» – это тот клуб, который борется за трофеи во всех турнирах.

Но «Атлетик» – это баски! Там большинство игроков команды – это воспитанники «Атлетика». У них свой характер. Их можно сравнить со львовскими «Карпатами». Баски могут преподнести сюрприз. «Барселоне» просто не будет.

«Атлетик» – кубковая команда, и у них есть шанс взять еще один трофей в 2021 году. Они постараются реализовать эту возможность, тем более у «Барсы» сейчас есть проблемы, как у многих топ-клубов. Шанс поднять трофей над головой у «Атлетика» будет.

И, мне кажется, судьба встречи будет решаться в дополнительное время, как это было в поединке за Суперкубок в январе. Поэтому «Атлетик» имеет неплохие шансы на завоевание трофея», – сказал Федецкий.

Матч «Атлетик» Бильбао – «Барселона» состоится 17 апреля. Начало встречи – в 22:30.