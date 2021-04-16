Ворскла – Заря. Прогноз на матч Артема Федецкого

Прогноз эксперта на матч 22-го тура УПЛ

  • 16.04.2021 21:35
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Ворскла – Заря. Прогноз на матч Артема Федецкого
© UA-Football. Артем Федецкий

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 22-го тура УПЛ «Ворскла» – «Заря».

«Ворскла» при Юрии Максимове в этом сезоне очень сильно удивила. Мы уже привыкли, что в «Заре» Виктор Скрипник наладил хороший отточенный механизм. За луганскую команду играют молодые ребята и опытные бойцы, которые хорошо друг друга понимают на поле. У «Зари» очень хорошая обойма футболистов. У них команда то что надо! У них есть состав даже для игры на два фронта: УПЛ и еврокубки. Также они могут успешно выступать в Кубке Украины, что луганчане и делают.

Мне кажется, «Заря» снова хочет занять третье место в УПЛ. Но у «Ворсклы» тоже хорошие амбиции. Максимов наладил работу коллектива, это видно по их результатам. Если раньше «Ворскла» боролась за выживание, то сейчас полтавская команда на довольно хорошем ходу и может у любой команды УПЛ отобрать очки.

Но именно в этом противостоянии, мне кажется, победит «Заря». У них есть матч в запасе, и они захотят сделать для себя такое более комфортное преимущество, чтобы было право на ошибку. Думаю, луганчане возьмут три очка. Хотя у Максимова очень симпатичная команда!», - сказал Федецкий.  

Матч «Ворскла» – «Заря» состоится 17-го апреля. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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