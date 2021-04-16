Манджукич добровольно отказался от зарплаты за март в Милане

Хорватский форвард Марио Манджукич, который в январе перешел в «Милан», добровольно отказался от своей зарплаты за март. На протяжении всего месяца он восстанавливался после травмы.
Сэкономленные средства «Милан» решил отправить на благотворительность.
«Это невероятный жест от Марио. Он продемонстрировал этику и профессионализм, а также его уважение к «Милану», - заявил президент «россонери» Паоло Скарони.
С момента перехода в «Милан» Манджукич принял участие в 5 матчах и суммарно провел на поле всего 158 минут.
Источник — Football-Italia
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