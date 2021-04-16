Манджукич добровольно отказался от зарплаты за март в Милане

Хорватский форвард Марио Манджукич, который в январе перешел в «Милан», добровольно отказался от своей зарплаты за март. На протяжении всего месяца он восстанавливался после травмы.

Сэкономленные средства «Милан» решил отправить на благотворительность.

«Это невероятный жест от Марио. Он продемонстрировал этику и профессионализм, а также его уважение к «Милану», - заявил президент «россонери» Паоло Скарони.

С момента перехода в «Милан» Манджукич принял участие в 5 матчах и суммарно провел на поле всего 158 минут.