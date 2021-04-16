ВИДЕО. Вратарь привез нелепый гол в свои ворота в матче азиатской ЛЧ

Сегодня в матче азиатской Лиги чемпионов между «Аль-Хилялем» (Саудовская Аравия) и АГМК (Узбекистан) был забит курьезный гол.

Вратарь «Аль-Хиляля» Абдулла Аль-Майюф неудачно выбил мяч, сделав идеальную передачу на форварда гостей Зафара Полвонова, который и открыл счет в матче:

В итоге игра завершилась боевой ничьей – 2:2. Отметим, что в составе «Аль-Хиляля» выступают такие известные игроки, как Лусиано Виетто и Бафетимби Гомис.