ВИДЕО. Невероятно! В Северной Ирландии забили автогол с 30 метров

В матче между «Глентораном» и «Колрейном» был забит курьезный автогол

  • 16.04.2021 21:12
  • 2780 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Невероятно! В Северной Ирландии забили автогол с 30 метров
© ФК Колрейн

В Северной Ирландии в матче между «Глентораном» и «Колрейном» был забит курьезный автогол.

Полузащитник «Колрейна» Джош Карсон отправил мяч в свои ворота с 30 метров.

ВИДЕО. Невероятно! В Северной Ирландии забили автогол с 30 метров.

 

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 16.04.2021 21:29
    +1
    Защитник ударил из-под нападающего.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 16.04.2021 21:29
    +1
    Защитник ударил из-под нападающего.
    Ссылка
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