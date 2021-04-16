В Северной Ирландии в матче между «Глентораном» и «Колрейном» был забит курьезный автогол.
Полузащитник «Колрейна» Джош Карсон отправил мяч в свои ворота с 30 метров.
ВИДЕО. Невероятно! В Северной Ирландии забили автогол с 30 метров.
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Источник — Sport.ua
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