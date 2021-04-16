Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А

В чемпионате Италии все меньше матчей остается до конца сезона. Но интрига сохраняется. И на этот раз нас ждут интересные противостояния в верхней части турнирной таблицы. Чем они могут завершиться анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч «Аталанта» - «Ювентус»: обе забьют. Коэффициент - 1.5

«Аталанта» против «Ювентуса», официальным беттинг-партнером которого является Parimatch - один из самых интересных и важных матчей последней части сезона в Серии А. Важен он для обеих команд, ведь они претендуют на место в Лиге чемпионов. После 30 туров «Юве» идет на третьем месте, «Аталанта» четвертая, между ними - лишь одно очко.

«Ювентус» в прошлом туре победил дома «Дженоа» 3:1 и это вторая победа подряд - до этого команда Андреа Пирло выиграла у «Наполи» (2:1). Шесть очков за два тура - отличная реакция на неожиданное поражение от «Беневенто» и ничью в дерби с «Торино». Пирло очень хвалил «Юве», особенно после игры с «Наполи», говорил, что именно такой менталитет и характер он хочет видеть у своих игроков.

«Аталанта» после поражения от «Интера» в начале марта начала победную серию. Она насчитывает уже четыре матча: 3:1 со «Специей», 2:0 с «Вероной», 3:2 с «Удинезе», 3:2 с «Фиорентиной». На первых ролях - Руслан Малиновский. Полузащитник сборной Украины в последних трех матчах забил один гол и сделал четыре голевые передачи. А забивают колумбийцы - на счету Луиса Муриель и Дувана Сапаты семь из последних 11 голов команды.

На своем поле у «Аталанты» четыре победы подряд, общий счет 15:6. «Ювентус» выиграл один из последних четырех матчей чемпионата в гостях, набрав пять очков.

Прогноз

«Аталанта» с «Ювентусом» - очень результативные команды, но их защита регулярно позволяет соперникам создавать и даже реализовывать моменты. Ставка «обе забьют» сыграла в трех из последних четырех матчей «Аталанты» в чемпионате и в трех из последних четырех матчей «Ювентуса». К этому можно добавить статистику встреч команд. В последних пяти матчах между «Аталанта» и «Ювентусом» отличились обе команды: 1:1, 2:2, 1:3, 1:1, 2:2. Поэтому эта ставка кажется достаточно надежной.

Прогноз на матч «Наполи» - «Интер»: тотал меньше 3.0. Коэффициент - 1.5

В Италии в этом году, похоже, будет новый чемпион. После девяти подряд скудетто «Ювентуса» «Интер» готов сменить туринцев на троне. За восемь туров до завершения чемпионата у команды Антонио Конте 11 очков преимущества над «Миланом», который идет вторым.

«Интер» в невероятной форме. «Нерадзурри» выиграли 11 матчей подряд и стали первой командой в истории Серии А, которая победила в первых 11 турах второго круга чемпионата. Последнее поражение «Интер» потерпел 6 января - 1:2 на поле «Сампдории. Беспроигрышная серия насчитывает 14 матчей.

«Наполи» имеет 15 очков меньше «Интер» и занимает пятое место. Задача неаполитанцев - попасть в Лигу чемпионов, и шансы его выполнить неплохие. В последнее время команда Рино Гаттузо добавила, у нее одно поражение за восемь туров и шесть побед. Дома у «Наполи» шесть побед подряд с общим счетом 18:4. Среди команд, которые за последние три месяца проиграли в Неаполе, есть даже «Ювентус» - 0:1 13-го февраля.

Прогноз

«Интер» очень мало пропускает и в последнее время редко выигрывает с разницей в несколько голов. Матчи «Наполи» более результативные, но с серьезными соперниками во второй половине чемпионата голов немного. Поэтому делаем вывод, что матч вряд ли будет результативным.