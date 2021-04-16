НОЙОК: «Я подписал контракт с Динамо, а через неделю приехал Марадона»

Украинский полузащитник российского «Оренбурга» Александр Нойок рассказал о встрече с Диего Марадоной.

«Я подписал контракт с брестским «Динамо», а через неделю приехал Диего Марадона. В Бресте начался просто бум! Народ чуть не сдурел от того, что в город приехала такая легенда. Меня тоже переполняли эмоции, особенно когда он вошел в раздевалку. В тот день взял у Марадоны автограф и повесил на стену в своей минской квартире. Для меня это реально ценная вещь: батя рассказывал про Диего, когда я был совсем маленьким, потом я фильмы про Марадону смотрел и приезжал в отпуск в Неаполь, чтобы прочувствовать эту атмосферу.

Был и на матче «Наполи». Поразило, насколько Неаполь пропитан футболом: на каждой помойке висят майки Игуаина, на туалетных бумагах — его портрет. Заходишь в кафе — там на стенах развешены фото звезд, которые заходили на ужин: от Баджо до Ди Ливио. Просто футбольный рай».