Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Сейчас у меня тяжелые времена в Андерлехте»

Украинский защитник – о ситуации в клубе

  • 16.04.2021 18:29
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Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Сейчас у меня тяжелые времена в Андерлехте»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

Украинский защитник бельгийского «Андерлехта» Богдан Михайличенко оценил свою текущую ситуацию в клубе:

— В том году у тебя сильно поменялась жизнь. Ты переехал в Бельгию, тебя начали приглашать в сборную. Ты немного вылетел в космос?
— Какой космос? Я полгода играл за «Андерлехт». А сейчас в клубе у меня тяжелые времена, так как не много играю в основе. Я работаю над этим.

Какой может быть космос? Я туда приехал и увидел, как надо работать, что надо улучшать. То же самое касается и сборной. Играя с такими командами, как Франция и Германия, ты понимаешь, что работы еще очень много.

— Но ты классно начал в Бельгии. Сразу же забил очень красивый гол издали после прохода.
— Да, стартовал хорошо, но в каждой игре нужно показывать свой класс.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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