Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Сейчас у меня тяжелые времена в Андерлехте»

Украинский защитник бельгийского «Андерлехта» Богдан Михайличенко оценил свою текущую ситуацию в клубе:

— В том году у тебя сильно поменялась жизнь. Ты переехал в Бельгию, тебя начали приглашать в сборную. Ты немного вылетел в космос?

— Какой космос? Я полгода играл за «Андерлехт». А сейчас в клубе у меня тяжелые времена, так как не много играю в основе. Я работаю над этим.

Какой может быть космос? Я туда приехал и увидел, как надо работать, что надо улучшать. То же самое касается и сборной. Играя с такими командами, как Франция и Германия, ты понимаешь, что работы еще очень много.

— Но ты классно начал в Бельгии. Сразу же забил очень красивый гол издали после прохода.

— Да, стартовал хорошо, но в каждой игре нужно показывать свой класс.