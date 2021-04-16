Александр НОЙОК: «Милевский реально великий мастер и легенда»

Украинский полузащитник российского «Оренбурга» Александр Нойок рассказал как познакомился с Артемом Милевским и как с ним играть.
«Когда встретились в одной команде в Бресте, я был счастлив: во-первых, Милевский реально великий мастер и легенда, во-вторых, очень хороший человек.
В молодости Тему окружали не те люди. Они просто пользовались его деньгами. А настоящую дружбу он обрел уже позднее — в том же Бресте. Лично я ни разу не застал его в каком-то ужасном свете: ну, ходили в ресторан, выпивали по бокалу вина под пасту, спокойно общались и разъезжались по домам. Никаких проблем или скандалов не было даже близко. Тема действительно хороший парень».
Источник — Sport24.ru
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