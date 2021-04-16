Аталанта может подписать Буффона

Контракт Джанлуиджи Буффона с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. Продление соглашения по-прежнему под вопросом.

Ситуацией хочет воспользоваться «Аталанта». Клуб Руслана Малиновского и Виктора Коваленко хочет пригласить легендарного 43-летнего вратаря.

В «Аталанте» Буффон может заменить нынешнего основного вратаря команды Пьерлуиджи Голлини. Интерес к нему проявляет «Рома».

«Аталанта» уже пыталась подписать Буффона два года назад, но тогда вратарь решил вернуться в «Ювентус» после сезон в составе ПСЖ.

В нынешнем сезоне на счету Буффона 11 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.