Аталанта может подписать Буффона

Контракт Джанлуиджи Буффона с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. Продление соглашения по-прежнему под вопросом.
Ситуацией хочет воспользоваться «Аталанта». Клуб Руслана Малиновского и Виктора Коваленко хочет пригласить легендарного 43-летнего вратаря.
В «Аталанте» Буффон может заменить нынешнего основного вратаря команды Пьерлуиджи Голлини. Интерес к нему проявляет «Рома».
«Аталанта» уже пыталась подписать Буффона два года назад, но тогда вратарь решил вернуться в «Ювентус» после сезон в составе ПСЖ.
В нынешнем сезоне на счету Буффона 11 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.
Источник — Twitter
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