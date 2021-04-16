Аталанта может подписать Буффона

Легендарный вратарь может стать одноклубником Малиновского и Коваленко

  • 16.04.2021 17:34
  • 403 просмотра
  • 1 комментарий
Аталанта может подписать Буффона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джалуиджи Буффон

Контракт Джанлуиджи Буффона с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. Продление соглашения по-прежнему под вопросом.

Ситуацией хочет воспользоваться «Аталанта». Клуб Руслана Малиновского и Виктора Коваленко хочет пригласить легендарного 43-летнего вратаря.

В «Аталанте» Буффон может заменить нынешнего основного вратаря команды Пьерлуиджи Голлини. Интерес к нему проявляет «Рома».

«Аталанта» уже пыталась подписать Буффона два года назад, но тогда вратарь решил вернуться в «Ювентус» после сезон в составе ПСЖ.

В нынешнем сезоне на счету Буффона 11 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    hanter83
      hanter83, 16.04.2021 17:48
    0
    Краще б в ПАРМІ завершив,було б символічно.
    Ссылка
    hanter83
      hanter83, 16.04.2021 17:48
    0
    Краще б в ПАРМІ завершив,було б символічно.
    Ссылка
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