ФИЛИМА: «Первые матчи с Японией не были сложными, кроме одного момента»

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима прокомментировал итоги первого игрового дня в рамках противостояния со сборной Японии в Кубке Билли Джин Кинг.

Элина Свитолина и Марта Костюк одержали победы в своих матчах.

- Какие общие впечатления от первого игрового дня?

- Позитивные. Не могу сказать, что матчи были сложные, но в первой встрече у Элины в стартовом сете был ключевой момент при счете 4:3 (15:30) на подаче соперницы. Японка промазала, хотя мяч был легким. Элина воспользовалась этой ошибкой и дальше уже особых проблем не было.

- Костюк сегодня не мешали эмоции?

- Марта была сконцентрированной и показала хороший теннис, несмотря на то, что были непростые погодные условия. Ветер менял направление, было много отскоков непонятных.

- Будут ли на завтра какие-то изменения в составе?

- Пока что остается так, как есть. Сегодня будет тренировка с девушками, которые еще не играли. Завтра также будет тренировка перед матчем. Там уже посмотрим.

- Если бы вы знали, что Япония приедет резервным составом, вы бы вызвали другой состав?

- Я бы вызвал точно такой же состав.