Ставки на спорт: так ли страшен черт, как его малюют?

С азартом жить на свете так опасно,

Любые так рискованны пути,

Что понял я однажды очень ясно:

Живым из этой жизни не уйти.

И.М. Губерман

Пару лет назад, я внимательно смотрел какой-то долгожданный футбольный матч и вдруг поймал себя на том, что на 99% уверен в его исходе. Причем я не просто знал, кто победит, а и каким будет точный итоговый счет. Матч завершился, и счет был мной угадан.

- Та-а-ак, погодите-ка, - обратился я неизвестно к кому, - так это НАСТОЛЬКО просто?! А в чем тогда подвох, собственно?

С тех пор тема ставок на футбол меня изрядно заинтересовала. Так же, конечно, подогревал интерес и тот факт, что общество с огромной опаской относится к ставкам. Часто людей, которые хотя бы заикаются про то, что делают ставки, автоматически заносят в разряд неудачников…

И, даже несмотря на то, что в целом мои познания в этой области на данный момент достаточно поверхностны, я хотел бы поделиться кое-каким своим опытом.

Кому мой опыт может пригодиться? Он для тех, кто хотел бы делать ставки в качестве хобби, не влезая постоянно в семейный бюджет, в сбережения, а тем более, в долги. Тем, кто хочет попасть в мировую элиту беттеров, регулярно поднимать серьезные суммы денег с помощью ставок и жить на них припеваючи, забросив основную работу, скорее всего, я не помогу.

Но, для положительного эффекта от этой информации очень важно понимать одну вещь. Успех в наращивании игрового банка гораздо больше зависит от силы воли и умения следовать выбранной стратегии, чем от того, насколько хорошо вы разбираетесь в футболе. Нет, какой-то прямо титанической воли не потребуется, но все же, умение держать себя в руках и следовать нехитрым правилам необходимо. Это - краеугольный камень.

Каждый раз, когда я заводил на счет новую сумму, я мог бы этого избежать, если бы в самый ответственный момент не вмешивался человеческий фактор. А именно: я поддавался искушению поставить весь банк, либо его половину на какой-то «совершенно очевидный» исход. И тем самым хорошенько «бустануть» сумму на своем счету.

Хотя с опытом, в некоторых случаях допускаются и ставки в виде всего игрового банка. Хороший пример – недавний ответный матч в Лиге Чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». На тотал голов меньше 6,5 я смело зарядил весь банк, естественно, сначала проанализировав предстоящий матч. Даже при коэффициенте всего лишь 0,07, это дало приятную прибавку за счет суммы ставки.

Второй «подводный камень», который может зацепить днищем наш доверху набитый золотом фрегат – это желание ставить на все события подряд, пока не будет полностью проставлен весь банк.

Если вы наблюдали за прогнозами различных экспертов, то наверняка заметили, что порой один и тот же эксперт озвучивает очень точный анализ матча, а в следующий раз у него же все происходит с точностью до наоборот. Как будто совершенно далекий от футбола человек в нетрезвом виде выдал какой-то нелепый поток сознания. Причем второй вариант может проскакивать не так уж редко. Чаще всего это происходит из-за того, что им приходится давать прогнозы на все матчи подряд. Если бы они концентрировали внимание на своих «коронных» чемпионатах, в которых они лучше разбираются, настолько грубые ошибки сводились бы к минимуму.

Далее, ввиду ограничений в размерах текста, я постараюсь просто сформулировать тезисы, которым я предлагаю следовать, чтобы хобби оставалось в рамках интересного увлечения, не превращаясь при этом в беду. А размер игрового банка при этом постепенно рос.

- Определите для себя размер суммы, которую вам было бы совершенно не жаль тратить один раз в месяц на свое увлечение. Если данная сумма проиграна, в этом месяце мы счет уже не пополняем.

- Ставки делайте флэтом, то есть примерно равными долями от игрового банка. Ваша первоначальная задача – разогнать банк, поэтому, пока ставьте очень выборочно. Провели добротный предварительный анализ пяти матчей – поставили лишь на один-два, где уверенность в своем прогнозе самая высокая.

- Не пытайтесь «отыгрываться». Ваш лимит – от одной до трех ставок в день. Что-то не зашло – ничего страшного. Отдохните сегодня от футбола, почитайте книгу или посмотрите фильм.

- Слушать прогнозы различных блогеров не возбраняется. От них можно почерпнуть какую-то полезную информацию. Но ставьте только на те матчи, которые проанализировали сами.

- Ведите статистику своих ставок. В АПЛ у вас может заходить около 50% ставок, при этом в УПЛ около 80%. Так вы сможете понять, куда лучше уделять больше внимания.

- Постепенно подключайте все больше инструментов. Статистику Xg, ставки онлайн прямо во время просмотра матча, работу не только с «бигмаркетом» (основными исходами в топовых матчах), но и с менее популярными чемпионатами, со ставками на желтые карточки, ауты и т.д.

- По возможности исключайте негативную реакцию на свои ошибки. Не надо обрывать последние волосы на голове, ворчать на команду, которая плохо старалась, и исступленно проклинать игрока, который не реализовал пенальти. Какие-то ставки не будут заходить в любом случае. Это неизбежно. Чем меньше будет элемента нездорового азарта, волнения, тем лучше это будет для вашего игрового баланса. Концентрируйтесь лишь на положительных эмоциях.

- Не гонитесь за самыми высокими коэффициентами. Где-то лучше подстраховаться и поставить не на победу команды, а на нулевую фору или даже на не проигрыш. Лучше маленький плюс к банку, чем большой минус. У меня нередкая ставка – индивидуальный тотал больше 1 гола. Как правило, с небольшим коэффициентом, но и страховкой в виде возврата ставки, если моя команда забьет всего 1 гол.

- На первых порах избегайте сложных ставок вроде «Обе забьют и тотал меньше 3,5». Экспрессы и системы нас тоже пока не интересуют.

- Ищите новую информацию о беттинге. Статьи, бесплатные видео-уроки и т.д. Это все очень помогает оптимизировать игру.

Уверен, благодаря четкому соблюдению этих простых рекомендаций, вы сможете, как и я, в один прекрасный день перестать пополнять свой счет и выйти в уверенный плюс.

Впрочем, не поймите меня превратно: я ни в коем случае никого не зазываю в эту сферу. Эта статья появилась лишь для того, чтобы вы не повторили моих ошибок, если уж решили попробовать свои силы в ставках на спорт.

Андрей Овчаренко

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